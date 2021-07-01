今日12時起 入境全面普篩

為防範印度（Delta）等變異病毒株侵台，指揮中心指揮官陳時中宣布，7月2日中午12時(抵台時間)起，強化升級邊境檢疫措施，入境到檢疫期滿，一律採檢三次，形同「全面入境普篩」。另重新開放家事移工可轉換雇主，但產業移工仍暫緩轉換。

疫苗採購方面，慈濟基金會6月23日提出申請，盼比照台積電、鴻海／永齡基金會，由政府專案授權向原廠或代理商採購500萬劑BNT疫苗，行政院發言人羅秉成1日宣布，將循台積電、鴻海／永齡基金會模式，成立慈濟採購疫苗專案，推進採購事宜。

陳時中宣布，自2日中午12點起，三路強化入境檢疫措施。第一，從「重點高風險國家」入境者，除了入境時、居家檢疫期滿前都要PCR採檢外，新增「居家檢疫第10～12天時以家用抗原快篩採檢一次」。

第二，從其餘國家地區入境台灣者，入境一律先PCR採檢一次，居家檢疫第12～14天時要PCR採檢一次，另外第10～12天時還要用家用抗原快篩採檢。第三，所有入境旅客，採檢陽性者一律進行病毒基因定序。入境者總共3次篩檢均由公費支付。

機組員7月起只要接種2劑疫苗達兩周，且抗體檢測陽性，入境就免除居家檢疫，僅需7天自主健康管理，民眾能否比照辦理？陳時中回應，要等「疫情穩定、疫苗覆蓋率更高」時，才會思考放寬。

本土疫情持續向下，1日新增47例本土病例、13例死亡，陳時中說，7月12日三級警戒屆滿後，將朝向「如果開放、萬一發生確診時，如何及時因應」，訂定不同行業別的指引，如餐廳梅花座、夜市攤商人員造冊等，若夜市有確診，接觸者眾多，也需和夜市自治會建立好溝通管道，並由各主管機關對業者、店家教育訓練。

陳時中說，解封規劃持續籌備中，但能否真的降級，要看疫情掌握進度，像是北農、環南市場等群聚事件就要密切關注。指揮中心發言人莊人祥說，「微解封、疫情警戒降級」是兩個獨立事件，無論是否降級，各行業指引都要推出，以利疫調。是否降級則須符合一定指標，經專家討論後才能決定。

惟移工管制已先鬆綁，勞動部宣布，考量失能者家庭照顧需求，即日起優先恢復外籍家庭看護工及家庭幫傭，得轉換由家庭類雇主接續聘僱（含期滿轉換），但產業移工仍暫緩轉換。不過雇主須在接續聘僱當日安排移工檢驗PCR，檢測費由新雇主支付。