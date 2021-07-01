恢復家庭移工換雇主 產業移工再等等

勞動部政務次長王安邦1日宣布，本土確診案例連續1週低於百人，經考量失能者家庭照顧需求，及家庭較無其他替代人力，且不致有產業移工群聚擴大傳染風險等因素，自「即日起優先恢復」外籍家庭看護工及家庭幫傭，可轉換由家庭類雇主接續聘僱(含期滿轉換)；至於其他產業移工仍暫緩轉換，未來將視疫情再行檢討。

王安邦表示，家庭類雇主接續聘僱(含期滿轉換)家庭類移工應辦理以下事項。

第一，安排移工核酸檢驗（下稱PCR）：承接家庭類移工之新雇主應於接續聘僱（含期滿轉換）當日安排移工至合格醫療機構檢驗PCR，檢測費用應由新雇主支付。

第二，雇主應依指引辦理防疫措施：倘若接續聘僱移工檢測PCR確診時，新雇主應負雇主責任，並依勞動部「因應嚴重特殊傳染性肺炎雇主聘僱移工指引：移工工作、生活及外出管理注意事項」(下稱雇主指引)，配合衛生單位安排就醫或送集中檢疫所隔離治療，並依確診個案處置及解除隔離治療條件接續處理。倘若接續聘僱移工檢測PCR陰性，新雇主應依雇主指引，每日進行移工健康監測及記錄移工出入足跡。

王安邦進一步表示，新雇主若未於接續聘僱(含期滿轉換)當日，安排移工檢驗PCR，將依「就業服務法」第57條第9款規定，處新臺幣6萬至30萬元罰鍰，並不予核發接續聘僱許可及廢止名額。另雇主如果委託仲介公司辦理移工生活照顧，但仲介公司未善盡受任事務，違反防疫措施，仲介公司將被依「仲介公司違反就業服務法」規定，處新臺幣6萬元以上至30萬元以下罰鍰。