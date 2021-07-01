育嬰留停津貼拉高至8成 育兒津貼8月調升

今年7月有多項新制上路，除實價登錄2.0，還有提高育嬰留職停薪津貼、放寬產檢假薪資補助、擴大試管嬰兒補助及等因應少子女化政策；另外也加嚴國籍航空機組員返台檢疫措施。

7月新制針對因應少子女化部分，包含勞工、公教人員育嬰留職停薪津貼由現行6成薪提高至8成，並放寬期間少於6個月也可申請；8月時「0-6歲國家一起養」育兒新制上路也將上路，育兒津貼、公共化托育補助各調高1,000元

另也放寬產檢假薪資補助，提供雇主給予受僱者第6日、第7日有薪產檢假薪資補助，同時增加免費產檢次數及項目，將免費產檢由10次增加至14次，新增妊娠糖尿病篩檢、貧血檢驗與2次一般超音波項目。

這次新制也擴大試管嬰兒補助，夫妻只須一方具中華民國國籍，且妻年齡未滿45歲，首次申請補助上限10 萬元，再次申請上限6萬元，每胎最多6次。

實價登錄2.0也上路，能揭露成交案件門牌地號，並將預售屋銷售，包括紅單交易及定型化契約管理全面納管；另外7月起，個人及營利事業持有房地於2年內的短期交易稅率為45%，超過2年未逾5年稅率則為35%。

而電子支付機構業務範圍，7月開始也擴大，開放電子支付帳戶可轉帳、儲值外幣或購買基金。

防疫、紓困相關新制則包含，民國110年度自用汽、機車燃料使用費繳納期限延長至8月底、紓困4.0生活補助擴大勞工適用範圍，並放寬108年或109年個人各類所得總額未達40萬8000元者皆可。

另外也推出「保單借款優惠利率方案」，提供3年內保單借款優惠年利率1.28%；原住民族紓困4.0方案則是原住民族綜合發展基金貸款戶的利息全免，另，企業貸款信用保證戶補貼利息最高4%。

7月起，也加嚴國籍航空機組員返台檢疫措施，未接種疫苗者，採7天居檢加上7天的加強版自主健康管理。

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