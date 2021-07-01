鋼鐵人發威 撐台經院5月製造業景氣燈號

2021年5月台經院製造業景氣燈號1日領先公布，製造業廠商沒有被新冠病毒打敗，雖然整體製造業景氣信號值較上月略降，仍維持看好當月景氣表現，以及將近四成業者看好未來半年景氣展望。各細部產業中，金屬機械大類的景氣信號好最為突出，維持4月代表繁榮的紅燈！

台經院調查，金屬基本產業項下的鐵礦砂、廢鋼等國際原物料價格維持高檔，及南美礦國疫情反覆產能緊縮，生產及出口分別創歷史單月次高及新高，5月金屬基本業景氣燈號維持4月代表繁榮的紅燈。而機械設備，亦受惠於半導體、5G 相關產業及自動化設備需求持續熱絡，在需求面、經營環境面指標推升下，出口、生產及外銷訂單仍有雙位數成長，5月機械設備業景氣燈號續維持4月代表繁榮的紅燈，甚至亮出今年來的第四顆紅燈，景氣熱到滾滾燙。

台經院調查結果，5月整體製造業景氣信號值由4月修正後之18.53分，減少0.82分至17.71分，燈號由紅燈轉為代表揚升的黃紅燈，為今年來第3個代表揚升的黃紅燈。台經院景氣預測中心分析，5月全國因疫情進入第三級警戒，部分服務業已明顯受到衝擊，製造業也有零星移工染疫，所幸近期製造業防疫措施得當，尚未造成大規模停工問題。

展望未來，台經院認為，變種病毒疫情肆虐全球，及美中關係發展之不確定因素，可能影響製造業表現，但在全球經濟強勁復甦及主要國家擴大基礎建設方案激勵下，可望支撐下半年我國製造業的表現。