新聞觀點》論疫苗 只留下「我方呼籲」？

在我方殷殷期盼下，台美TIFA會議30日終於復談，對於會議成果，政府自是滿意，畢竟癡癡等了五年之久，能夠踏出這一步誠屬不易，但仔細檢視會議結果，其實，我方想要的台美雙邊貿易協定（BTA）卻還有一段漫漫長路要走。且疫情當前，台灣最迫切需要的莫德納疫苗不論是代工也好，或者加碼採購也罷，都未獲得美方積極回應。這不免讓人憂心，台美之間重啟的TIFA會談，會不會又是一次雷聲大雨點小的，只有形式卻少了裡子的空中8小時虛擬交流？

台美TIFA會議前夕，總統蔡英文在29日特別透過臉書發表談話，強調TIFA會議有一項重要議程，就是簡化疫苗、醫療物資進出口程序，這些實質合作對疫情控制將帶來重要助益，她請談判團隊全力以赴。

不過，看看30日會談結果，我方僅就醫療器材一項取得進展，雙方同意簡化醫療器材審查文件程序，換句話說，可以加速醫療器材進口。但對於擴大新冠疫苗的供應，或我方爭取代工莫德納疫苗，卻停留在「我方呼籲」，及美方釋出善意願意後續討論，到頭來只怕是遠水救不了近火。

而我方強項的半導體供應鏈，美方僅認同台灣是美國拜登政府百日檢視報告中，所謂的合作盟友及夥伴，但對於疫苗生產及代工，又是淪為「我方呼籲」。

至於台美雙邊貿易協定BTA，得到答案則是「美方深刻了解台灣簽署的決心」，將透過TIFA會議強化雙邊經貿關係，雙方並將成立工作小組進行討論，但BTA涉及開放市場，排除關稅障譺，相當複雜、敏感，借鏡美韓、美日雙邊貿易協定簽署經驗，未來非歷經長達十年的談判而不可為。

而台美BTA，機械類、化學類、鋼鐵類產品有望受惠於零關稅，和他國站在相同起跑線；不過，農產品領域卻可能被迫要市場開放，再受一波衝擊。

行政院經貿辦總談判代表、政委鄧振中說，這次TIFA會議和過去TIFA會議最大不同，以前都是美方提出要求，現在我方也可以提出要求了，或許真的有所不同了，但若只是停留在「我方呼籲」，進展卻也不算大吧？

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