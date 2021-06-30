七月供電 再亮吃緊黃燈

核二廠1號機因燃料棒滿池而無法大修，7月1日起降載停機，提前半年走入歷史，供電將減少98.5萬瓩，相當於兩部台中電廠燃煤機組，減少備轉容量率2.6％，七月上旬到中旬，供電陷吃緊黃燈狀態。

工商協進會理事長林伯豐30日預言，未來缺電將是常態，商總理事長許舒博則認為，長期而言，非核造成缺電是必然，應積極建構儲能系統的裝置及研發。

核二1號機下線後，供電將出現缺口，台電預估，7月上旬及中旬，因部分電廠執照尚未核發，備轉容量率將分別降為為9.76％及9.48 ％，亮出供電吃緊的黃燈，預估備轉容量率剩餘370至375萬瓩，需要靠提高需量競價來調度電源供應。

台電表示，核二廠1號機用過燃料池已滿，2號機用過燃料池也面臨相同狀況，後續處理卡在核廢料貯存場址難尋、無法取出。因應1號機反應爐內核燃料能量不足，自2月起，台電仿效國外電廠作法，採逐漸減低功率方式繼續運轉，預計每日減少發電量約0.2至0.3％，並決定提前半年在7/1日提早除役，2號機則是運轉至執照屆期2023年3月止。

原能會指出，核二廠1號機在7月1日晚間開始降載停機，因受限於用過燃料池貯存近滿儲，該機組爐心內用過核燃料於停機後暫時無法退出爐心，須進行必要大修、保養作業。

但「非核減煤」能源政策令工商團體十分憂心有缺電疑慮，許舒博直言，「2025」目標是個盲點，全球並沒有「限制」核電，但全球都主張綠色環保、減碳，也就是減少火力發電，在此大環境下，台灣要非核、減煤，增氣及綠能，問題是觀塘三接電廠因藻礁議題必須延後兩年，綠能很多時候要「看老天的臉色」，只要一個環結沒接上，供電就會出問題。

許舒博指出，台灣缺乏天然資源，不能老是「看天吃飯」，在綠色環境的趨勢下，未來電動車將逐步取代燃油車，用電需求只會更多，如何儲能比起如何發電是同等重要。林伯豐也說，非核減煤可以是目標，但非一蹴可就，從藻礁爭議到興達電廠大停電，顯示能源政策有檢討必要，否則未來缺電、停電將成為常態。

海龍風場環差案 終過關

環保署環評大會30日審查海龍離岸風電2號及3號風場2件環差案，過去海龍風場因提高單支風機裝置容量而申請環差，但環評委員認為風機間距過近，遲遲無法做出決議，歷經八次會議，最後調整風機位置，環評委員接受環差變更。

海龍風場在去年提出環差審查申請後，去年3月6日召開第一次會議，中間歷經五次專案小組審查與三次環評大會，前後經歷15個月，最終在30日通過審查。

海龍風場由加拿大北陸能源、新加坡玉山能源日本三井物產共同持有，總計有海龍2號3號風場裝置容量共1,044MW，預計2024年動工，2025年併網，其中海龍2A風場300MW屬於遴選風場，承擔全部27項國產化任務。海龍也宣布，將啟用目前全球最大的14MW風機，台灣成為全球首個使用大型風機風場。

過去因風場遵守行政契約劃定風場範圍與設立地點，並保留一定間距做為風場間隔，環評委員認為這會造成候鳥誤闖，另風機之間架設距離也因風機大型化，委員認為必須堅守一定比例，審查陷入膠著，並要求開發商必須先與能源局取得共識，才能再進行環評大會討論。

這次海龍風場共移動三部風機設立位置，挪移至風場邊界退縮區域南端入口，避免鳥類由南往北飛時進入兩風場邊界退縮區域，解決爭議。

環評大會閉門會議討論做出決議，要求海龍2號及3號未來在風場場址之間廊道，進行地質調查等作業，若地質調查結果適合放置風機，將部分風機移至該廊道。另也要求海龍風場在每年3至5月間進行鳥類調查，頻度應增加每半個月執行一次，以建立基礎資料，並加強鳥類夜間調查次數頻度，依監測結果執行生態保育措施，最後終於通過海龍環差案。

伯威海事澄清 依規定行事

離岸風電進入密集施工期，哥本哈根基礎建設基金（CIP）合作的海事工程公司伯威海事傳出假國產化，伯威海事30日澄清，國產化腳步都依規定進行，風電主管機關經濟部也說，推動離岸風電海事工程原則必須要以國內產業量能優先，並嚴格把關要求計畫徹底執行。

據資料顯示CIP旗下彰芳及西島兩風場，分別在2021、2023及2024年併網，總計裝置容量948MW，分別肩負10至27項國產化任務，其中2021年併網必須承擔塔架、水下基礎、電力設施（變壓器、配電盤、開關設備）及船舶製造等10項。

在海事工程上，CIP合作海事工程承包商伯威海事，是由荷蘭商Boskalis與本土樺棋營造合作共同持股，其中樺棋持有51％成最大股東，惟爆出樺棋持有股份是特別股並無投票權，荷商Boskalis持有49％普通股，公司營運掌握在外商手上，國產化成空。

伯威海事指出，過去三年，伯威海事與CIP共同推動嚴格本土化策略，且每個階段都經過政府機關嚴格審查與把關，取得核准後才開始執行，不解為何遭曲解。

經濟部指出，離岸風電第二階段潛力場址推動海事工程，經濟部會嚴格把關，過程都依「離岸風電船舶產業關聯諮詢審查機制」。若使用國內公司與外國合資設立公司船舶，也必須符合國內公司在合資持股時，本土公司比例要大於1/2。