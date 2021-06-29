嚴修「空氣緊急防制辦法」 要企業空污季減排

為防制空污，環保署再度出招！環保署29日預告修正「空氣品質嚴重惡化緊急防制辦法」，當空氣品質嚴重惡化時，新增對燃煤電廠、汽電共生廠要求最高需強制配合降載40％，而鋼鐵冶煉業、石化業最多也要降載25％，最快7月初正式預告，9月初完成意見蒐集，最快今年空污季就會上路。

環保署表示，為落實工廠應變效果，這次修改空污惡化緊防制辦法，增加要求燃煤電力機組、鋼鐵冶煉業、石化業及公民營焚化廠等對象，在空品不良時需有對應降載或減排比例，新制對燃煤電廠、鋼鐵業及石化業可說首當其衝。

環保署空保處長蔡孟裕指出，新規定都是基於現行已經做到的機組法制化，例如台電現行已在做友善降載、自主降載，新規上路後則是明定空品不良時必須做的應對措施，對台電及其他產業來說，並不困難。

至於對電力影響，以燃煤火力發電機組為例，當全國供電餘裕度達280萬瓩以上、且備轉容量率在10％以上時，新法規定在確保穩定供電情況下讓電廠降載，減少燃煤用量或燃煤機組發電量10％至40％之間，並可以單一廠區全數燃煤機組共同計算。

空污季空品最惡化屬中部地區，以台電中火為例，當空氣品質嚴重不良，空氣品質分級達到重度嚴重惡化（空氣品質指標AQI>400）時，電廠將強制降載40％，相當電廠10部機組有4部須停下，減少發電量約220萬瓩。

值得注意的是，除發電業大受影響外，石油煉製及石油化工製造業、鋼鐵冶煉業、公民營焚化廠也必須降載，依空品狀況訂出強制減排範圍，幅度從10％至25％不等，最輕從中級預警（AQI大於150）就會啟動減排。

環保署指出，這次修法是規範因氣象條件變化等因素造成大區域空氣品質不良情形時，公私場所與相關單位協力應變事項。近年來空品逐漸改善，AQI大於200事件大幅減少，紅色預警（AQI大於150）事件成為主要關注情況，這次修法將中央及地方超前部署空品不良的應變作為法制化，並配合空品預報由一天進步至三天預報，以超前整備將應變啟動機制提前。

此外，環保署增訂「好鄰居條款」，要求空品不良期間上風處縣市需採行管制措施，共同與下風處縣市減輕污染負荷外，也提供地方政府可因地制宜，增加工廠或車輛等對象管制措施的規定。