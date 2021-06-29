半數打工族 已申請萬元紓困

勞動部24日推出「部分工時受僱勞工生活補貼計畫」，補貼每個打工族一人一萬元，而28日上午10時開始申請，截至29日下午5時為止，總計有20萬4,002人來申請，約占整體的2分之一。

經濟部商業服務業紓困是以由雇主投保的「全職員工」為主，讓由雇主投保的「部分工時勞工」成為紓困孤兒。勞動部24日宣布最新的紓困方案，針對由雇主投保的打工族，月投保薪資2萬3,100元以下者，每人發放1萬元，預計近41萬名打工族受惠。

據統計，部分工時受僱勞工生活補貼，截至29日下午5時為止，總計有20萬4,002人來申請。勞動部也提醒，對象資格是以4月30日已參加就業保險，且月投保薪資2萬3,100元以下者，並限不得重複領取政府機關相同性質之補助、補貼或津貼，同時在職業工會或漁會者加保勞工保險者；同時在2家以上事業單位加保，且其中1家的月投保薪資在 2萬4,000元以上者。

另外，勞動部今年推出的10萬元勞工紓困貸款已在19日凌晨0時截止，累積117.1萬人申請成功。勞動部統計資料顯示，截至29日下午6時止，累積核貸件數70萬8,095件，撥款件數達51萬550件。

勞動部今年再度推出勞工紓困貸款10萬元紓困措施，貸款方案內容與去年相同，每人最高可貸新台幣10萬元，由信保基金提供10成信用保證，貸款期間為3年，利率1.845％，第一年利息由勞動部補貼，貸款的前6個月為寬限期，第7個月到第12個月起每月攤還本金，第2年起按月攤還本金與利息，換算下來勞工只需負擔後2年貸款利息總計約1,554元。

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