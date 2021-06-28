今年促參招商 商機估逾2千億

財政部促參司指出，今年民間參與公共建設招商大會預計將延後至8月舉辦，若疫情未降溫，甚至將改為線上方式。惟今年促參受惠北捷萬大線基地大型開發案，商機不減反增，財政部預計推出99件大案，有望點燃民間投資超過2千億元新商機，較去年72件、1,800億元規模更大。

官員表示，5月已確定案件數為99件，但地方政府重新估算促參案件並上修商機金額，像是高雄市舊左營國中公辦都更土地開發案從100億元上調到120億元等，今年招商大會商機也從年初的1,900億元提高到2千億元規模。

台北市捷運萬大線莒光站及金城機廠土地開發案商機約220億元居今年之冠，地點鄰近中和高中，得標廠商有望建置集合住宅，樓上為住宅、樓下為商辦，附近另有中和環球、捷運環狀線等，有望搶搭小資自住宅商機。

而台中港觀光遊憩商業區BOT案以120億元居次，可做辦公設施、展覽館或購物商場等，有望結合旁邊的三井Outlet、創造規模經濟效益。近年在台中市為六都社會人口增加數冠軍，其人口數已達到282萬人，超越高雄市，成為全台第二大城市，大台中消費市場有望持續成長。

至於高雄舊左營國中公辦都更土地開發案以120億元並列第二，該地從觀光特區土地順利變更為商業區土地，可依TOD（大眾運輸導向都市）發展方式開發觀光旅館、住宅、商場等，有望串聯附近的高鐵左營站與漢神巨蛋百貨商圈。

第四大案則為基隆港旅運複合商業大樓招商案（105億元），因鄰近火車站及基隆廟口，具基本消費客群存在，除交通便利優勢，還是基隆市中心唯一鄰近水岸的城市商圈，若透過招商引資可達到加乘效應，趁勢帶動基隆市整體發展。

其他百億元以上大案還有高鐵桃園站事業發展用地開發經營案、高雄市政府環境保護局南區綠能發電示範廠BOT案，商機規模皆為100億元。

官員指出，近年台商回流投資、全球啟動量化寬鬆（QE）政策等因素下，股市與房市都出現資金行情，顯見民間資金充沛，我國適時推動促參投資案，有助點燃民間投資商機，同時可有效引導資金做公共建設與服務。

第二批地上權來了 兩大案搶鏡

今年首批國產署地上權買氣暢旺，標脫率高達五成，國產署打鐵趁熱，7月5日將推出第二批地上權案約15宗標的，預計8月30日開標，其中以台南東區平實營區案、台中干城案最受矚目，估權利金底價規模都有3億元以上。

國產署第二批地上權規劃方向為台中市四宗地上權案，高雄市、台南市皆為兩宗，至於台北、新北、桃園、基隆、宜蘭、屏東、澎湖各一宗，合計為15宗標的，以台中干城案為最大案，其次為台南平實營區兩案。

官員指出，第二批主要重點為台南平實營區案，平實營區早期為陸軍五四工兵群駐紮營區，為市區內封閉型軍事用地，鄰近台南國賓影城，堪稱「台南市的信義區」。

而今年台南都心地上權案市場反應熱絡，像是首批地上權的台南仁愛案商業區鄰近成功大學、台南車站，堪稱都心地上權，吸引四家建商搶標，顯見台南當地的商業潛力良好，估計平實營區兩案也有機會出現多人投標情況。

另外，第二批地上權案還有一大關鍵為測試台中干城案水溫，因台中干城案面積廣大，每一案多為1,800坪左右，依近年台中市地上權案行情估算，權利金底價可能落在3～4億元。

然而，干城案附近為東協廣場（原名為第一廣場），過去為台中知名治安死角，且受到附近一中商圈磁吸效應，導致干城商家與鄰近電子街沒落近十年，直到近年宮原眼科冰淇淋打響名氣，台中綠川與柳川水岸建設有成，台中站前商圈才逐步復甦。

國產署配合台中大車站暨干城再生整體規劃，預計今明兩年合計將推出至少四宗干城地上權案，國產署有意先推一案觀察市場反應。

南科橋頭園區 環評再卡關

南科橋頭園區爭取成為南部新半導體聚落，不過環評審查二度卡關。環保署28日審查南科橋頭園區開發計畫，但環評委員認為，鄰近地層持續活動，附近又有泥火山，但相關地質調查資料並不明確，要求南科管理局提出補充，決議8月底前資料補正後擇期再審。

護國神山台積電擴產不停歇，繼第一座2奈米廠落腳竹科寶山後，下一座2奈米新廠原積極擬落腳中科，但傳出中科擴地有困難，是否可能轉向南科橋頭落腳，備受矚目。對此，台積電日前回應指出，2奈米廠以竹科為主，若用地不足，仍會選擇在中科，但也會持續與三大科學園區管理局合作評估適合用地，包括高雄。

據南科表示，橋頭園區位於高雄新市鎮特定區之第二期發展區，總面積約262.39公頃，將以人工智慧物聯網為導向，提供先進科技、產業創新研發及試生產空間，計劃引進半導體晶圓製造、封測、材料與設備、航太產業、智慧機械、產業創新等業別，預估可創造年產值1,000億至1,800億元。

有環委提出，南科管理局引用經濟部地調所報告，在2012年時調查「車瓜林斷層」沒有活動跡象，不過2019年有期刊已出示活動證據，同時也有泥漿侵入地質層的證據，若開發單位想在此開發，就必須要有更多實證支持。另外也有泥貫入體的證據，開發單位應審慎評估。

環境權保障基金會研究員許博任也指出，本案屬高耗能耗水開發案，用電量一年新增39.4億度電，約占高雄市家庭用電量七成，抵減後溫室氣體淨排放量一年增加218萬噸，公共用水每天增4萬噸；而近期傳出台積電原先要設於中科2奈米廠也將落腳高雄，2奈米製程耗電耗水更驚人，南科管理局應評估橋科加上台積電2奈米設廠對高雄環境的加乘衝擊，呼籲思考縮小橋科規模、減少計畫用電及用水量。

經閉門會議後，專案小組要求南科管理局相關數據與計畫內容於8月底前補足資料，包含說明全區用水全回收可行性及達成期程，評估2030年達成100％再生水利用可行性，並具體補充溫室氣體增量抵換規劃，並強化說明後續執行及查核方式與相關期程，評估再生能源使用量以總用電量比率進行規劃，詳述規劃路徑。