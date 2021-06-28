西門町雪崩式倒店潮 業者嘆:日賺不到1千

全台三級警戒超過一個月，各大商圈人潮銳減，過去人聲鼎沸的北市西門町，抬頭所見都是知名品牌，近日卻因疫情衝擊，有超過30間店面都掛上招租布條，在地人透露，是50年以來最慘，更有小吃店業者日賺不到1千，苦嘆「早就撐不下去了。」

一道道鐵門深鎖，商家自主休業，《中時新聞網》記者昨（27）日晚間8點，實際走訪西門町商圈，才走不到幾步路，眼前所見並非店家的廣告看板，而是一個又一個招租字樣，本該是假日觀光客人潮絡繹不絕的時候，一級戰區僅少數商家營業，逛街民眾也只有小貓兩三隻。

不僅如此，就連峨嵋街上的雜貨品牌，外傳不敵每月百萬租金，6月初也黯然退場；另一邊老字號日本料理，苦等老半天終於有客人上門，形成店內員工比客人還多的景象，不過也有西服店老闆，看見沒有人潮，乾脆提早打烊，無奈生意剩下一成，已經快撐不下去了。

「不是撐不下去，是早就撐不下去了」一家位在武昌街二段巷弄裡，開業7年多的小吃店，承接哥哥店面1年多的許老闆，無奈表示，因沒有勞保、稅金單，所以去年紓困也無法申請，什麼錢也都沒有，而且現在每天一樣清早就要前往菜市場補貨，不過營業到晚上打烊前，一天卻賺不到一千元，就算加入外送平台，也無法平衡店內龐大開銷，並坦言「再兩天可能就要歇業了。」

北市商圈產業聯合會理事長洪文和表示，西門町近日的確有些退租潮，畢竟它的房租較高，商圈理事長也表示會找一些房東來談，希望可把房租降低，讓房客能繼續生存，碰到疫情的狀況，期盼房東能和房客共體時艱一起撐過。

（中時新聞網 游定剛）

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