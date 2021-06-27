同島一命！Delta已進門 你可以做這3件事

自秘魯返台祖孫引爆屏東Delta病毒群聚感染，毒物專家招名威表示，前幾天才說到印度病毒不能讓它進來，沒想到一轉眼就已經在屏東了，堪稱最會鑽漏洞的一株變異病毒。招名威說，現在病毒已經在家門口了，太過擔心也沒用，應趕快做好3件事，呼籲「別再來一個華航機師和獅子王，我們承受不起的」。

Delta變種病毒入侵屏東，目前整起群聚已有12人確診，招名威今27日在粉專《招名威教授 毒理威廉》指出，這個名為Delta的印度新冠病毒，傳播力比英國的Alpha變種病毒高60%，潛伏期只有3天，也比之前的5-10天要快。

招名威強調，現在病毒已經在我們的家門口了，太過擔心也沒用，最重要的3件事；第一、做好個人防護措施，第二、不群聚很重要，第三、疫苗來了就施打，別再挑三揀四了。也期望政府不分中央地方，加強防堵、精準疫調，「別再來一個華航機師和獅子王，我們承受不起的」。

招名威引述最近BBC綜合數據做的一個統計，來自武漢的原始病毒株，1個確診者可以傳染2.6人，美國的病毒株1人傳染給3人，英國的病毒株可以傳染5人，印度的變異株最高可傳給8人。

招名威說，在台灣因為疫苗覆蓋率還不高，看不出差異，但在那些施打率高、快達全體免疫的國家，就會發現這病毒還是可以從已施打的人中，找出一條傳播縫隙，去感染那些未施打的族群，速度還很快，像以色列、英國、美國都是這樣的情況。

招名威指出，以色列的有效疫苗覆蓋率是全世界最高，第一劑是61.1%，第二劑是57%，他們從上個月開始，甚至已經擴大接種台灣都尚未編列類別的12~15 歲青少年，儘管如此，以色列也擋不住Delta病毒入侵，從6月21日開始，每天都是呈現確診數量破百的情形；更別說疫苗覆蓋率還不高的台灣，呼籲疫苗來了就施打，別再挑三揀四。

（中時新聞網 尉遲佩玉）