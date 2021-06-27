疫苗殘劑！中市府疫苗預約網站6/28上線

配合中央公布疫苗「殘劑」施打指引，台中市政府透過跨局處研商後，規劃線上登記流程，明天起將公告上線「台中市疫苗殘劑施打資訊網」，供民眾評估後預約登記。

國內新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情持續，提高疫苗覆蓋率是控制疫情關鍵，但由於一瓶疫苗至少10人份，剩下的疫苗殘劑超過時效只能丟棄，中央流行疫情指揮中心25日起公告開放民眾預約候補接種殘劑。

中市府今天下午召開台中市流行疫情指揮中心線上記者會，研考會主委吳皇昇表示，為秉持施打公平、預約公開、名單公布的「三公原則」，殘劑施打目前已規劃三階段來執行，分別為公告站點、開放預約、通知施打。

吳皇昇表示，首先第一階段，因應中央每批次配送的疫苗數量，預計於開放殘劑施打前兩天，公告可預約的衛生所或快打站，以及疫苗種類。

接著第二階段，在施打前一天上午9時至下午1時，開放有意願的民眾登記預約，並在當天下午6時前，將各站點的預約名單，以電腦亂數排序後公告於市府網站，同時以簡訊通知排序較前面，可能被安排施打的民眾留意。

最後第三階段，施打當天各站點指揮官，將依現場實際的殘劑數量，按序位電話聯絡通知民眾施打，並在網站公告每天殘劑的施打名單。

吳皇昇指出，中央規定須年滿18歲者才能施打疫苗，另為避免佔用名額，開放預約期間，符合資格者每次僅限預約一個站點，如有多次填寫情形，將以最後一次填寫的資料為準。

另配合疫苗開封時效，民眾若於施打當天接獲電話通知後，應於30分鐘內到場完成報到，民眾線上預約候補時，應就施打日期，及可就近前往的施打站點來評估登記。

吳皇昇表示，因疫苗施打站點，可能因疫苗數量及施打情形而有每天機動調整，當天已登記但未安排到施打的民眾，下次仍應重新申請預約候補，也就是「這次沒排到，疫苗施打期間的下一日，仍可以重新登記預約候補」。

另外，台中市今天未新增本土確診個案，但最早在印度發現的Delta變種病毒襲台，台中市長盧秀燕呼籲，解封前還是要加強防疫，應落實防疫新生活運動、減少外出流動，保護家人。

外傳屏東群聚案，自祕魯回國的祖孫，搭乘台中的計程車到屏東，中市衛生局長曾梓展說，經過聯繫後，確認計程車司機為新北市人，在機場接到祖孫2人後，直接開往屏東，會請新北市針對司機採檢。