台北沒本錢鬆懈 2市民疑接觸Delta確診者

屏東縣枋山鄉爆發最早在印度發現的Delta變種病毒群聚感染，台北市長柯文哲今天表示，北市2名市民曾與疑似感染Delta變種病毒確診者接觸，目前隔離中，並等待PCR採檢結果。

柯文哲今天下午在臉書發文表示，衛生局上午10時接獲疾管署台北區管中心通知，一名枋寮鄉民確診新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19），這名枋寮鄉民曾與數名枋山鄉群聚個案到過枋寮醫院急診，感染的可能是Delta變種病毒，且與2名台北市民有近距離接觸。

柯文哲指出，這2名市民是枋寮個案的妹妹和妹婿，20日上午曾自行開車到枋寮探親，2名接觸者只和枋寮個案短暫聊天，全程都有配戴口罩，兩人在當天就回到台北。

他進一步表示，這2名市民都退休了、沒有上班，初步疫調也沒有在台北市公共場所的足跡，目前已收治到檢疫所隔離，PCR核酸檢測結果預計晚間出爐，市府會嚴密注意。

柯文哲指出，Delta變種病毒株已逐步取代Alpha變種病毒株，成為全球盛行的病毒株，席捲至少80個國家，並成為印度、英國與新加坡境內最強勢病毒株。

他說，目前看到相關文獻，打一劑疫苗的人，對Delta變種病毒只有3成左右的保護力，在台灣疫苗還未普遍施打之前，仍應維持管制措施與邊境管制，並提醒市民朋友不要亂跑、提高警覺，要特別小心，即使戴口罩，在家戶內近距離接觸都可能傳染。

柯文哲稍早在臉書上表示，一名感染Delta變種病毒的枋寮鄉居民，與2名台北市民有過近距離的接觸；半小時後修正為一名枋寮鄉居民確診，可能感染Delta病毒，並與2名台北市民有過近距離接觸。

屏東縣枋山鄉近日爆發12人群聚感染事件，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天表示，初步研判這12人都是感染Delta變種病毒株。