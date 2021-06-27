飛特立航空16人打特權疫苗 民航局將開罰

飛特立航空遭檢舉安排非編制內員工施打疫苗，交通部民用航空局漏夜比對員工名冊、健保資料等相關事證後，確認疫苗施打名冊中，有16位非現有編制員工，因此舉已違反規定，將依違反傳染病防治法，移請主管機關從嚴處罰。

民航局本月25日接獲檢舉，指飛特立航空提報的疫苗施打名單中，有並非現職員工與高階主管家屬，民航局除要求飛特立航空提出說明，並派員實地檢查，攜回相關資料比對後，於今早完成調查。

民航局表示，飛特立自4月12日起至今，提報的疫苗施打對象共有106人，經民航局逐一比對員工名冊、健保資料與員工工作內容等相關資料後，確認其中16人並非飛特立現有編制內員工，飛特立提報的疫苗施打名冊，確實違反規定。

民航局表示，進一步瞭解後，這16位違反規定人員中，有4位為7月1日才要到公司任職的新進人員（含1位實習生），另12位為公司監察人、兼職人員與該公司執行空拍等業務往來對象。雖然業者解釋這些人員均因頻繁進出機場，確實有施打疫苗需求，但民航局仍認定屬不符合規定。相關調查結果，將立即依違反傳染病防治法，移送主管機關從嚴處分。

民航局表示，航空業相關從業人員疫苗持續施打中，最近獲配的1萬劑莫德納疫苗，上週起也陸續在桃園機場、松山機場等地施打，1萬劑莫德納疫苗中，飛特立獲配8劑，民航局比對資料後，前述16位非現職員工，有4位施打莫德納疫苗。

民航局表示，航空業從業人員人數眾多，施打對象與優先順序，均由業者造冊提報並列出優先順序，後續除持續要求造冊單位需確實依照相關規定提報名單並依優先順序施打疫苗外，也已要求業者應充分向員工說明排序原則與方式，避免尚未施打的員工產生誤解。

（中時新聞網 楊雅婷 、旺報、 簡立欣）

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