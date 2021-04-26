台灣缺電又缺水》4月供電量 攀歷年新高

雖然夏天還未正式報到，但用電量已經持續暴增，根據台電統計，4月用電量已經較去年同期增加10億度，用電尖峰也比往年紀錄增加278萬瓩，累積供電量達到137.7億度，創下歷年4月新高。

值得注意的是，由於去年起降雨減少，各地水情持續惡化。根據台電統計，台電水力發電年發電量約40至50億度，歷年最高發電量一度達到63億度，但去年開始因水情不佳，去年發電度數僅29億度，比起往年同期減少46.2％。

今年水力發電更為嚴峻，由於受到水情拖累影響，今年第一季水力發購電量為5.6億度，較去年同期6.7億度，減少了近16％。面對第二季水力發電，台電亦不敢過度樂觀預測。目前多個水力電廠因為流量不足或是無法取水而停擺，僅存的日月潭抽蓄發電，也因為水位持續下降，當水位飆高低於732公尺就無法進行抽蓄發電，估計未來持續無法有大量降雨，蓄水量僅能撐至5月中下旬。

在用電成長方面，今年第一季供電量更是較去年同期增加超過3％，進入4月後，用電量更是持續增加，今年4月迄今最高尖峰出現在22日的3,276.5萬瓩，較去年4月份尖峰2,999萬瓩，高出達278萬瓩，累積供電量也達到137.7億度，較去年同期127.9億度增加將近10億度，增幅逾7％，創下歷年4月新高。台電表示，供電不足部分，則是靠增加燃氣發電來增加供電。

面對需求增加，但供應無法提升的狀況，台電說，目前中午用電尖峰可望因太陽光電發電量逐漸提升而滿足需求，傍晚用電尖峰則是會減少抽蓄水力調度改採燃氣發電替代，確保整體供電能力，讓備轉容量率仍可維持在法定供電無虞的綠燈10％以上。

短暫降雨難解渴 續限水

鋒面通過各地久旱逢甘霖，根據水利署統計，各水庫雖有進帳，但對於解除旱象仍無太大幫助，各地限水措施短期內會繼續實施，部分水庫甚至創下營運以來最低庫容。

水利署指出，去年一整年沒有颱風侵襲台灣，是創下56年來沒有颱風在豐水期進入台灣陸地的紀錄，讓整體水情吃緊，由於水庫都是這60年來才開始興建，以德基水庫說，26日蓄水量僅3.39％是1974年完工以來，近50年來最低的一次。

水利署指出，這幾天降雨讓部分水庫有進帳，不過因久旱無雨，土地含水量低，因此雨量都被土壤吸走，對於水庫進帳幫助少，僅有永和山水庫、德基水庫、日月潭水位略有回升，但對解除旱象仍有距離。

據水利署統計，這波降雨讓北部翡翠水庫進帳34萬噸，石門僅5萬噸，遠低於一日供水量，中部地區進帳更是掛零，南部曾文烏山頭水庫進帳少少8萬噸，只有南化水庫進帳67萬噸為最多，累計全台進帳128萬噸，只佔全台自來水供水量不到十分之一，對於解除旱象相當有限。水利署說，西半部地區水庫水情嚴峻，在期待鋒面或華南雲帶等系統性降雨影響的同時，水利署也密切關注局部地區降雨的可能性，除與氣象局保持密切聯繫外，水利署人工增雨作業小組視雲系移動與發展實況，即時啟動增雨作業，以緩解乾旱之急。