機師染疫案擴大 確診再+2 累計9機師染疫

衛福部長陳時中26日宣布，因應華航機師於澳洲檢出COVID-19陽性，指揮中心啟動航空公司飛航機師採檢專案，對全數機師人員進行採檢，今日再新增2名採檢者檢出陽性（案1102、案1105）。

據統計，華航已累計9名機師及1名機師的家人確診。

指揮中心說明，案1102為本國籍30多歲男性，為該航空公司貨機機師，個案今（2021）年4月6日至4月9日曾執勤美國，返臺後居家檢疫至4月14日，採檢結果為陰性，在臺期間並無症狀；4月19日至4月22日再次執勤至美國，返臺後於住家進行居家檢疫，4月24日出現咳嗽、發燒（37.8度）等症狀，4月25日進行期滿前採檢，於今日確診（Ct值18）。個案感染源正調查中，衛生單位已匡列接觸者6人，皆採居家隔離。

指揮中心表示，案1105為本國籍40多歲男性，為該航空公司貨機機師，個案今年4月8日至4月10日曾執勤美國，返臺後居家檢疫至4月15日，採檢結果為陰性，檢疫期間並無症狀；4月25日因飛航機師採檢專案進行採檢，於今日確診（Ct值32），個案自述4月19日起出現食慾不佳症狀。個案感染源正調查中，衛生單位已匡列家庭接觸者3人，列居家隔離，職場接觸者匡列中。

指揮中心統計，截至目前國內累計203,734例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含201,523例排除），其中1,104例確診，分別為979例境外移入，78例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及8例調查中；另1例（案530）移除為空號。確診個案中12人死亡、1,046人解除隔離、45人住院隔離中。

衛長：不排除全台機師全面採檢

華航機師確診人數截至26日已累計達9人，衛福部長陳時中26日表示，預計對華航機師的擴大採檢本周可結束，預計29、30日將開會檢視、討論相關數據，特別是評估「傳播鏈、系統性問題，管制是否有效」三項，不排除把擴大機師採檢行動「擴及其他航空公司」，以及評估是否加嚴機組員入境檢疫措施。

中央流行疫情指揮中心啟動對華航機師的擴大採檢，截至26日，應檢人數1,272人，在「核酸檢驗（PCR）、血清檢驗」兩項均已採檢超過500人，本周採檢工作可望完成。陳時中25日已表示，將等擴大篩檢告一段落來看數據，再決定調整管制措施。

外界好奇華航一連出現9例確診，是否是華航管理流程哪裡出問題？或是，這樣現象也存在於其他航空公司，需要擴大採檢其他航空機組員？

陳時中首先回應，擴大採檢其他航空公司機組員「這也不是不可能」，他認為，華航因為貨運業務多，貨機飛得頻繁，母數大，因此確診的可能性較高。指揮中心要檢視的是，對於「可避免、卻沒避免的」就會覺得「不好」。

陳時中稍後補充，華航機組員擴大採檢本周將告一段落，預計29、30日就會召開專家小組會議，檢視採檢的數據，決定是否擴大對其他航空機組員採檢、是否加強機組員返國入境的檢疫措施。

陳時中也提到，對於華航提供機組員的居家檢疫場所，26日早上專家會議有討論到，其房間在前一位檢疫人員離開後，就該立即完整的消毒，指揮中心將加派保警、護理人員進駐觀察、給予指導，幫助華航把檢疫（如消毒、動線等）的細節做更完整。

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