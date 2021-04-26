台鐵改革首槍漲票價？王國材這樣回應

台鐵目前負債新台幣4,000億元，交通部長王國材今天說，希望透過政府補助及「鐵路法」修法，讓台鐵的資產能活化增加收入，至於票價問題以後再談。

立法委員邱臣遠上午在基隆市和平島公園舉辦「如何優化基隆交通與觀光建設發展」座談會，邀請王國材、立法委員蔡適應、交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處長陳美秀、基隆市政府觀光及城市行銷處長曾姿雯等人討論。

王國材接受媒體聯訪談到台鐵改革表示，台鐵每年虧損約30億元，債務約4,000億元。現在有兩個方向，退撫部分每年補助48億元，將未來會付的退休金676億元逐年降低，到了某一年金額就會變零，至於政策性小站的虧損每年則補貼11億元。

王國材說，政府的預算每年都有重點，沒辦法一次拿這麼多錢，但每年減少台鐵財務惡化，也希望透過台鐵自身努力，實現損益平衡。

此外，王國材表示，希望透過鐵路法的修正，包括資產的開發活化，不受國有財產法等規定，除政府補助外，台鐵也能將資產活化增加收入，台鐵要自己努力，交通部會繼續協助台鐵。

記者詢問，由政府吸收台鐵現有的負債，讓台鐵從零開始或許是比較好的方法？王國材說，這個可以思考，現在先讓台鐵不要再有虧損，台鐵帳上掛的銀行借款1,400多億元也會討論，到了轉型階段會有決定，例如，是否把1,400多億元的借款再做處理。

談到提高票價，王國材說，在安全大家這麼有疑慮下，優先談票價是不合理，交通部最近做的都是安全工作，還有幫台鐵把體質調好，減輕財務負擔，做完後再思考下一步。

他表示，台鐵的資產開發過去沒有做的非常完整，這部分台鐵要先努力，雖然現有票價也不是很合理，但先試看看政府出手，加上台鐵的資產收入後再看狀況，票價問題以後再談。

對於台鐵分區營運，王國材說，台鐵的運工機電全都在總局決定，沒有地區的類似處長管理運工機電，也就是台鐵比較「中央集權」，鐵路事務很多事關地方，一名處長每天都要去巡工地，這件事在台鐵是做不到。

他說，因為台鐵每個東西都要報到台北的總局，分區管理對安全很重要，至於如何調整，是在交通部台灣鐵路管理局組織條例內調整，還是分區協調會報，會再溝通。

王國材表示，交通部很多單位都是由北中南東的工程處管理，就像觀光局有13個風管處，台鐵像是這裡要改一個東西就要報到總局，沒辦法因地制宜，分區管理和經營是台鐵很重要的改變，交通部也看到問題所在。

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