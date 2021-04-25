台南機械展成效超預期 廠商提前卡位明年檔期

2021台南自動化機械暨智慧製造展25日未開展之前，即吸引上百米的排隊人潮，等著進入館區觀展，上千格的汽車格更是數度滿格，由於參展效果超乎預期，參展的捷鋮興業、東正、凱立、普慧、精實盟、章和、偉芳工業等廠商，以及首次南下參展的台中市電腦公會，都已表明將再參展意願，提前卡位明年將移師「大台南會展中心」舉辦的「2022台南自動化機械暨智慧製造展」。

25日是2021台南自動化機械暨智慧製造展檔期最後一個假日，不到10點正式開展前，從展館大門口，即有百米排隊進場人潮，見證今年自動化機械暨智慧製造展的空前盛況。會場內各攤位更是擠滿詢問最新自動化設備的人，一台價值2,000萬元的DMG MORI德馬吉森精機五軸加工機，由於在該展區內也結合普慧公司的精密刀把，作現場切削展演，更吸引眾多參觀者，頻頻駐足觀看。

由於明年初，位於台南高鐵站旁的「大台南會展中心」，即將全新登場；已在台南舉辦機械展逾30年的主辦單位工商時報，亦規劃預計於明年4月間，2022台南自動化機械暨智慧製造展主場，將移師至該新館舉辦；因此不少廠商，由於今年參展效果超乎預期，紛紛表明將提前卡位的參展意願。

專門以高速切削見稱的普慧公司經理萬鐘鴻表示，這兩年在南紡世貿展覽館的展示成效，遠遠超乎預期的好，明年度移師新館之後，也不會缺席，至少會有12格攤位規模參展。

章和機械副理陳志明也指出，20多年來一直跟隨工商時報在台南展出，該專業展也是目前唯一指標的機械自動化設備展，展出的效益都非常佳。

另據精實盟技術部經理劉柏宏表示，南部地區惟一認定由工商時報主辦的台南機械展，未來即使移至新館，也會同步在該地點展出，規模四至六格。

台中市電腦公會首次組團以「智慧製造資訊專區」參展，經理陳峰森表示，參展會員認為台南展的參展效益超出預期很多，明年要移至新館，將追隨跟進一起前往新館展出。

偉芳工業董事長鄭進中強調，該公司從民國70多年，最早展館在台南的貝汝展館時期，就是工商時報專業展覽的死忠客戶，因此，明年再移至新館展出，肯定率先報名，提前卡位共享商機。