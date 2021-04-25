IEK上修機械設備工具機產值

國內工具機業大陸及土耳其等市場訂單增長，在手訂單達四個月以上。工研院產科國際所機械與系統研究組上修2021年台灣機械設備業、工具機業產值預測，機械設備產值有機會挑戰新台幣1.02兆元，工具機業產值上看1,236億元，雙雙優於去年底預估值。

工研院IEK去年第四季預估，2021年台灣機械設備製造業產值9,098.37億元，年增6.15％；2021年工具機產值估1,096.64億元，年增8％。

隨著台灣各工具機廠目前訂單能見度普遍看到第三季，部分廠商更看到第四季。上銀、直得及全球傳動等傳動系統元件廠上半年訂單滿載，訂單能見度也看到第三季末或第四季。

工研院國際所機械與系統研究組副組長熊治民指出，今年第一季台灣機械出口63.9億美元，年成長24.5％，其中銷大陸20.7億美元，年成長65.7％，銷美國、歐洲分別年成長20.5％、10.3％；其中半導體設備首季出口值14.9億美元，年成長55.4％，滾珠、滾子軸承、傳動軸出口5.6億美元，年成長53.7％。

熊治民表示，今年由於全球許多消費與工業產品需求增加，大陸製造業明顯增溫，以及美國政府大規模經濟刺激計畫帶動投資，國際貨幣基金(IMF)也上修全球經濟成長率為6.0％。工研院產科國際所預估，2021年台灣機械設備製造業產值回升至新台幣1兆～1,02兆元，年成長8.7％～10.9％。

熊治民指稱，今年第一季台灣工具機產品出口5.96億美元，年增7.5％，出口至大陸2.02億元，年成長62.2％，出口至東協十國0.78億美元，年增1.1％。出口到其他地區也比去年同期減少，銷美年減10.4％、銷歐洲年減15.7％、輸日年減25.4％、印度年減19.7％。

熊治民表示，展望2021年，除商用客機製造市場依舊低迷外，汽車、3C產品、半導體設備、模具與金屬製品、自動化設備等產業需求都較去年成長；將帶動全球工具機消費增加。工研院產科國際所預估，2021年台灣工具機產值可回升到新台幣1,185~1,236億元，年增15％～20％。