移工年限放寬卡關 癥結在勞保年金

受到疫情、政府積極推動公共工程、台商返台投資等三大因素影響，今年勞動市場缺工相當嚴重。勞動部與經濟部日前透露，將先延長移工來台年限2年因應燃眉之急，但外界期待的「放寬至15年」卻遲未拍板，據悉，癥結卡在「勞保年金」。



綠委日前在立院質詢時建議，把產業移工在台工作年限由12年，比照社福移工延長至14年。當時勞長許銘春與經長王美花都認為「延長兩年可以討論」，府院兩巨頭也都對外釋出，將延長產業外勞在台年限的利多訊息，讓產業界翹首企盼。



王美花日前指出，不同行業對人力需求不同，例如電子業、資訊業等自動化較高產業，產業移工留台時間可能不會太長，但食品業、機械業等傳統產業，因考量到機器操作熟練度，反而需要「資深」產業移工。



為補充國內缺工的人力需求，早從2014年開始，年年都會喊出要修法提高移工在台年限，從勞動部過去曾提出15年版本、藍委提出20年版本，不管哪一個版本最後都未通過立法院審查。



據了解，若延長逾15年就會牽動勞保年金。勞動部官員解釋，勞保年資合計滿15年，勞工在年齡搭配年資規定時，辦理離職退保者，可申請勞保年金，過去外籍產業移工最長12年、社福移工14年，都是未滿15年、未達年金標準，因此都以請領一次金為主。



據勞保局統計，2019年外籍被保險人（含外籍配偶、外籍移工與白領外國人）請領老年給付案件共有1,192件，其中一次金件數有977件，平均一件請領金額為11萬9,501元，年金件數有215件，平均請領金額15,102元，到了2020年，請領件數3,164件，其中一次金件數2,922件、平均請領金額為80,882元，年金件數有242件，平均請領金額為15,011元。



也就是說，光去年就從勞保基金支付2.8億元給外籍被保險人。勞保基金將在2026年破產，勞保年改遲遲未推動，官員私下坦言，「開源節流都來不及，這時候怎麼會再增加一個支出的可能」。



面對台灣缺工問題，勞動部表示，針對人力政策，勞動部有兩大原則，第一優先媒合國人投入缺工產業，第二移工引進以補充性原則為主；至於外界對於移工年限修法建議，本周將密集跨部會研商，產業移工延長至14年的機會非常高。