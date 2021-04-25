台鐵改革報告 新建工程由鐵道局全面接管

行政院長蘇貞昌今上午聽取交通部就台鐵重大改革措施提出報告，針對台鐵小站虧損及舊制退休金等每年約59億元財務支出，全由政府買單，而台鐵新建工程則由鐵道局全面接管、確保。交長王國材表示，台鐵預計三年後公司化，如果台鐵無法提供安全的服務，此時談調票價完全不合理。

台鐵太魯閣號事故未滿月，24日台鐵宜蘭工務段又發生廠商違反施工安全規定導致擦撞事件，再度重挫台鐵形象。行政院長蘇貞昌25日聽取交長王國材、台鐵局長杜微報告台鐵重大改革措施，並邀財經及工程、人事等單位首長出席。

行政院發言人羅秉成會後記者會中表示，會中就台鐵改革三個重要面向，「安全、安定、轉型」三個目標進行討論。聚焦討論最多的「安全」部分；首先，台鐵目前有500多個工程，其中204個是臨軌工程已要求全面停工；待鐵道局確認相關施工安全到位，查核、改善後才會復工，蘇揆要求工地安全是第一要務。

二、台鐵新建工程原則由鐵道局辦理，主要看重鐵道局工程能量優於台鐵局。

三、台鐵局就北、中、南、東四地區成立協調會報，指派資深主管進駐，除運工機電整合，對工程也要有實質督導。

四、全面檢視包括施工、邊坡防護工程、防止異物入侵的工程所需安全措施，立即加速進行；財政部國產署願無償提供土地給台鐵，作為安全改善工程使用，未來時程會更加速。

五、強化進出工地AI智慧管理、安全防護措施，要求所有工程督工人員都要配發無線電設施，一有狀況立即通報、緊急應變處理。

六、台鐵局應就工地安全管理負起責任，不應只由廠商負契約責任，蘇揆要求對廠商違反規定應建立完整防堵機制，確實執行到位。

「安定」部分，王國材說，政院有三點指示：

第一、台鐵局小站、偏鄉服務路線是政治性服務不能減少，但虧損由政府做補貼，讓台鐵沒有後顧之憂。

第二、未具自償性的建設經費以及每年應負擔退休金與衍生利息，由政府吸收。

第三、台鐵員工在安全改革過程中，以及組織調整過程，員工薪資福利不會改變，讓台鐵同仁專心負責營運安全。

「轉型」部分，王國材表示，確保員工權益前提下，在安全等相關建設完成後，進行台鐵朝企業化轉型規劃。轉型所需修法，如台鐵組織條例、鐵路法一次到位，送請立法院支持，讓資產營運活化、讓台鐵永續經營。

至於政府要承擔多少台鐵財務？王國材說，台鐵現有40多個無人招呼站、20個服務性站，每年虧損約11億元；另舊制退休金每年支付40億元、利息8億元，這部分由政府負擔，以免台鐵在沉重壓力下為省成本影響安全。

而台鐵公司化期程，王國材說，第一是安全，再來是組織局部調整；第二是財務改革，「企業化是設定在3年後」，讓員工能放心進入第三階段轉型。王國材強調，如果台鐵沒辦法提供安全服務，「調票價是完全不合理的」，在安全以及政府幫台鐵解局部分財務負擔兩項前提下，讓民眾安心，並提供安全營運、好的服務，再來談票價討論。

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