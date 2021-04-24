全球半導體競賽台灣不缺席 三方向突圍

繼美中歐盟相繼投入半導體競賽後，台灣也加入半導體競賽戰局，包含投入270億元更新竹科第三至五期標準廠房，預估創造年產值411.82億元，以擴大晶圓製造競爭優勢；協助廠商提前布局12吋晶圓製造的利基設備，在2030年前，能生產小於1奈米之Å尺度半導體等，以搶得先機。

此外，台灣半導體產業將以園區扮演驅動角色，串連竹科、中科、南科半導體產業聚落，在台灣西部形成「矽谷帶」，成為守護台灣及全球的「矽盾」。

美中科技戰日趨激烈，大陸投入第三代半導體研發，美國以500億美元扶植晶片製造業，歐盟計畫2030年搶進全球20％的先進晶片生產，行政院會15日核定「美中科技戰下台灣半導體前瞻科研及人才布局報告」，從擴大代工製造競爭優勢、確保半導體人才供應、掌握戰略技術與資源三方向突圍，超前布局。

擴大晶圓製造競爭優勢，將持續壯大串聯竹科、中科、南科西部矽谷帶的半導體產業聚落，2021年至2035年投入272.6億元，更新竹科第三至五期9棟標準廠房，整個立體化達到六倍面積，可增加就業人口5,848人，創造年產值411.82億元。

確保半導體人才供應，設立三至五所半導體研發中心，一至二所半導體學院，擴增大學重點領域學士班10％、碩博士班15％名額。今年第三季起，每年新增1萬名半導體相關系所人才培育。

掌握戰略資源與技術，鎖定設備、材料兩方向，設備方面，協助廠商提前布局12吋晶圓製造的利基設備，朝向化合物(第三代)半導體發展，使廠商能跨越一線大廠門檻，生產未來需要的12吋晶圓製造設備。在2030年前，能生產小於1奈米之Å尺度半導體，用於一般運算；生產高功率化合物半導體，用於電動車及綠能產業；生產高頻率化合物半導體用於5G／6G通訊產業，長程目標朝發展量子電腦。

材料方面，建立在地戰略供應鏈，推動高雄半導體材料專區，結合高雄既有材料與石化產業聚落，及台積電、日月光、華邦、穩懋等半導體廠，2030年建立南部半導體材料S形廊帶。

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