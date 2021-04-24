新增6例境外移入 華航機師染疫確診再增1人

疫情指揮中心24日表示，華航機師在澳洲檢出COVID-19陽性，指揮中心啟動個案在台活動史的調查，並針對在台接觸者匡列及回溯採檢，新增1名回溯採檢者檢出陽性(案1092)。

指揮中心說明，案1092為本國籍40多歲男性，為華航空貨機機組員，個案4月9日至4月16日曾執勤至紐西蘭及荷蘭，因出勤需求曾於4月9日及13日進行採檢，結果皆為陰性，出勤期間無症狀，返台後於4月19日進行檢疫期滿採檢，結果為陰性；個案4月22日執勤往返日本，返台後於住家居家檢疫，同日下午因指揮中心針對澳洲檢出陽性機師之接觸者進行回溯採檢，24日確診。

指揮中心表示，個案感染源現正調查中，已掌握接觸者共14人，其中5人列居家隔離，9人列自主健康管理；14名接觸者中，5人已採檢核酸及血清抗體，其中4人核酸檢驗陰性、1人檢驗中，該5人之血清抗體皆檢驗中，餘9人待採檢。

指揮中心統計，截至目前國內累計202,574 例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含200,556 例排除)，其中1,097例確診，分別為976例境外移入，78例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及4例調查中；另1例(案530)移除為空號。確診個案中12人死亡、1,045人解除隔離、40人住院隔離中。

新增6例境外移入COVID-19病例，自菲律賓、印度及印尼入境

疫情指揮中心24日公布國內新增6例境外移入COVID-19確定病例，分別自菲律賓(案1093、1094、1098)、印度(案1095)及印尼(案1096、1097)入境。

指揮中心表示，案1093為菲律賓籍20多歲男性，年3月17日來台工作，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至集中檢疫所進行檢疫，期間並無症狀及期滿採檢為陰性；個案於4月7日因同行移工確診(案1054)進行居家隔離，於4月11日解除後進行自主健康管理，因工作需要，4月22日由公司安排至醫院自費採檢並於24日確診。已掌握個案接觸者6人，其中1人列居家隔離，4人列自主健康管理，1人已出境。

指揮中心指出，案1094為本國籍70多歲男性，長期居住菲律賓，並於今年4月8日來台，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至防疫旅館進行檢疫，4月19日因心情不佳無食慾等狀況，由衛生局安排就醫，因無發燒及呼吸道相關症狀，故無採檢並返回旅館繼續檢疫，4月21日因個案未領早餐，旅館人員發現個案已無心跳，經法醫採檢於24日確診。個案居家檢疫期間及就醫時接觸者皆有適當防護，故無匡列接觸者。

指揮中心表示，案1095為印度籍20多歲男性學生，今年4月8日首次來台，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至防疫旅館檢疫至4月22日，期滿後隔日由學校專案安排至醫院採檢並確診。已掌握個案接觸者1人，列自主健康管理。

指揮中心表示，案1096為印尼籍20多歲男性學生，4月8日首次來台，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至防疫旅館檢疫至4月22日，期滿後隔日由學校專案安排至醫院採檢並確診。已掌握個案接觸者共8人，其中1人列居家隔離，7人列自主健康管理。

指揮中心表示，案1097為印尼籍30多歲男性漁工，4月22日來台工作，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至集中檢疫所檢疫，4月23日因有咳嗽症狀，由集中檢疫所安排採檢並於今日確診。已掌握個案接觸者共27人，其中15人列居家隔離，12人列自主健康管理。

指揮中心表示，案1098為菲律賓籍20多歲女性移工，今年3月26日來台工作，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至集中檢疫所檢疫，4月8日接受檢疫期滿前採檢陰性；因工作需要，個案於4月23日至醫院自費採檢並確診。已掌握個案接觸者共19人，因有適當防護，列為自主健康管理。

菲律賓台商猝死北巿防疫旅館 確診染疫

4月8日自菲律賓返台的蔡姓台商，抵台後入住檢疫旅館內進行居家檢疫，在檢疫即將期滿前，被旅館人員發現倒臥在沙發上，已沒有呼吸心跳，明顯死亡，中央流行疫情指揮中心今天宣布，該名死亡個案死後檢出為陽性個案，為1094案。

指揮中心指出，案1094為本國籍70多歲男性，長期居住菲律賓，並於今年4月8日來臺，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至防疫旅館進行檢疫，4月19日因心情不佳無食慾等狀況，由衛生局安排就醫，因無發燒及呼吸道相關症狀，故無採檢並返回旅館繼續檢疫，4月21日因個案未領早餐，旅館人員發現個案已無心跳，經法醫採檢於今日確診(Ct值27)。個案居家檢疫期間及就醫時接觸者皆有適當防護，故無匡列接觸者。

(中時 林良齊)

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