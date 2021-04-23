3月批發業營業額 首破兆元

經濟部統計處23日公布3月批發、零售及餐飲業營業額。因受惠於宅經濟、遠距商機，以及市場需求回溫，石化及塑膠產品價量齊揚，加上廠辦及公共工程等營建需求續強，批發業營業額年增率11.7％，來到1兆103億元，創下歷年單月新高。



至於零售業營業額為為3,250億元，年增率12％；餐飲業年增率25.3％，營業額來到為652億元，不但回復到疫情前的水準，也雙創歷年同月新高。



3月批發業營業額突破兆元規模，統計處副處長黃偉傑分析，不僅機械器具批發業動能強勁、營業額年增12.6％，在市場需求回溫帶動下，石化及塑膠產品價量齊揚，廠辦及公共工程等營建需求續強，也讓化學材料批發業與建材批發業營業額分別年成長23.0％、10.1％；汽機車批發業也因為新款車持續熱銷而成長16.9％。



批發業第一季營業額為2兆8,142億元，創歷年同季新高，年增率14.2％。



零售業與餐飲業「受惠」於邊境管制，黃偉傑解釋，近期留在國內消費的人口變多，在國內疫情穩定的情況下，消費力道自然強勁，3月零售業營業額為3,250億元，年增率12.0％，創歷年同月新高，餐飲業營業額則因為去年比較基期低，3月營業額為652億元，年增率25.3％，值得注意的是，在疫情影響下，零售業網路銷售額持續攀升，首季為919億元，年增率15.4％，占整體零售業的9.1％。



展望未來，黃偉傑表示，批發業受惠全球經濟持續復甦，帶動5G 應用、消費性電子及汽車等各項產品需求活絡，預估營業額年增率將持續成長。零售業因低基期因素，加上清明連假、母親節促銷活動陸續展開，以及股市熱絡推升消費動能，營業額可望續呈成長；餐飲業亦因比較基期較低，加上連假帶動出遊人潮之外食需求、以及天氣轉熱帶動冰飲消費擴增，將挹注餐飲業營業額年增率續呈增長，預估批發業4月營業額年增率為16.5％至19.5％、零售業4月年增率為18％至21％、餐飲業為32％至35％。