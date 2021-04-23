職災保險 所有企業強制納保

立法院23日三讀通過勞工職業災害保險及保護法，企業無論雇用多少人都強制納保，傷病給付前兩個月為投保薪資100％，第三個月起至二年請領結束為70％，並新增雇主罰則，雇主若未替勞工投保最高處10萬元罰鍰。



針對職災保險法三讀，總統蔡英文表示，一個新制度的建立，是眾人努力的結果。最重要的是，沒有人希望發生職災，政府必須把職災風險降到最低，並確保不幸遇到職災的勞工，有充足的支援，可以照顧自己和家庭，進而重返職場。



根據三讀通過的條文，適用對象擴大，屬於勞基法規定的技術生、養成工、見習生、學校建教合作的建教生，和其他提供勞務事實且受有報酬者，準用職災保險投保規範；特別加保對象，像是工地工頭臨時僱工、童星等，得由雇主、本人或受領勞務者辦理參與保險。



另外，納保對象也包含外國籍人員，投保效力是從勞工到職、入會、到訓起，至離職、退會、結訓。



對適用的企業方面，過去依據勞保規定，五人以上事業單位，才會強制納保，而四人以下事業單位，則是自願加保。但根據三讀條文，未來無論受僱人數多少，企業都將強制納保。



在投保薪資方面，現行職業災害保險附屬於勞保下，費率為0.21％，保費全由雇主負擔。未來投保薪資下限從11,000元拉升為基本工資24,000元，並隨基本工資調整，粗算雇主保費負擔每人每月由23元增加至50元。而投保薪資上限則由目前45,800元拉高到72,800元，雇主保費負擔則由每人每月96元增至153元。



在給付方面，包含醫療、傷病、失能、死亡、失蹤等保險給付，三讀條文規定，傷病給付前兩個月為投保薪資100％，第三個月起至請領結束為70％。另外，投保勞工若遇職災導致失能，完全失能可給付投保薪資70％，嚴重失能是投保薪資50％，部分失能則是投保薪資的20％。