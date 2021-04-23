華航一周4機師確診 指揮中心擴大採檢

華航一周內出現4名貨機機師確診新冠肺炎，中央流行疫情指揮中心今天宣布，將針對華航目前處於居家檢疫及自主健康管理期間貨機機組員等擴大採檢。

國內20日新增2名國籍航空貨機機師確診新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19），今天又新增2名外籍機師確診。指揮中心指揮官陳時中下午在記者會表示，將針對華航前艙機組員約1270人擴大採檢，呼籲後艙機組員及其家屬若有任何症狀，務必趕快通報。

陳時中表示，今天新增的外籍機師與國籍機師無關聯性，希望盡快完成華航擴大採檢，釐清狀況。非居家檢疫期間、無執勤航空機組員將於假日後3天內完成採檢；正在執勤的航空機組員，暫時維持入境居家檢疫3天，完成檢疫再採檢。

指揮中心自15日起放寬機組空服人員檢疫規定，入境旅遊疫情第三級地區的長程航班者需3天居家檢疫，結束當日核酸檢驗陰性，加上11天自主健康管理；當班往返且未入境旅遊疫情第三級地區短程航班者則14天自主健康管理。陳時中說，希望先釐清感染途徑，再討論是否加嚴。

國內今天新增4例新冠肺炎確診，其中2例境外移入個案，自印度及比利時入境；1例為本土個案是在澳洲確診的華航印尼籍貨機機師的兒子；這名染疫印尼籍機師的同事，同樣是印尼籍貨機師，感染源調查中，暫未歸類。在澳洲確診的華航印尼籍貨機機師在國外確診，不算入台灣病例中。

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