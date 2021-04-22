五月報稅 國稅局有六天中午將加班收件

財政部22日舉辦報稅記者會表示，今年申報109年度綜合所得稅期間為5月1日起至5月31日止，但5月1日為周六、國稅局不會上班。而國稅局除上班日正常時段有服務以外，在5月3日、25日、26日、27日、28日、31日等中午將加班收件，5月31日收件時間也會延長至晚上7點。

國稅局自4月28日將開始提供民眾查詢109年度所得及扣除額資料服務，查詢方式包括臨櫃、網路、查詢碼等三種。

民眾可攜帶國民身分證親自向各地區國稅局或稽徵所等臨櫃申請查詢；如委託他人查詢，代理人應檢附代理人國民身分證正本、委任書，及申請人國民身分證正本或影本，如檢附影本須蓋章切結並留存稽徵機關備查。

另外，民眾可線上查詢，登入方式為自然人憑證、台灣行動身分識別（TW FidO）、已註冊健保卡、其他電子憑證、行動電話認證（手機門號、身分證統一編號及健保卡卡號）等。

若採用查詢碼，民眾要利用稽徵機關核發查詢碼、稅額試算通知書上所載查詢碼或以自然人憑證、已註冊健保卡透過四大超商（7-11、全家、萊爾富、OK）多媒體資訊機列印取得之查詢碼，搭配「國民身分證統一編號」、戶口名簿上所載之「戶號」及「出生年月日」為通行碼，使用綜合所得稅電子結算申報軟體經網際網路查詢。

海外工作族、外僑 5月報稅兩大重點

2020年綜所稅申報5月即將起跑，受疫情影響，去年人員跨國移動困難，海外工作者和在台外籍人士可能陷入較不利稅務身份，導致稅負上升，財政部為此特別放寬申報時可個案從寬認定。

其中外僑帳戶直撥退稅除8月2日、9月11日外，還將新增第三批退稅時點，預定在11月中旬左右。

財政部表示，海外工作族與外僑，今年報稅有兩大重點：

一、受疫情影響，去年在台居住天數規劃大亂，可提證明自選稅務身份申請個案認定

財政部說明，稅務身份與國籍概念不同，5月是否要在台灣進行綜所稅申報，端視是否構成稅務上的「居住者」身份，而「居住者」身份又與是否有戶籍、在台居住天數有關。

個人在台灣設有戶籍且於一課稅年度內居住滿31天，或是境內居住1天以上、未滿31天，但生活及經濟重心在境內，就屬於「居住者」；未設有戶籍者，一課稅年度內在台灣居留滿183天，也具有稅務「居住者」身份。

考量2020年受疫情影響，跨國人員移動困難，有些海外工作者被迫滯留海外，外籍人士則長期停留台灣，無法自行調整在台居住天數，導致「居住者」身份轉變，稅負可能因此上升；今年特別放寬申報時可個案判斷、從寬認定。

財政部提醒，5月報稅時，納稅人可先沿用以前年度的申報方式，如往年多以「非居住者」申報，就先申報為「非居住者」，並備妥相關事證，說明為何無法返台或離台，國稅局將依個案情形從寬認定。

二、新式外來人口統一證號換發，外僑申報、退稅帳戶使用統一證號必須一致

內政部移民署1月2日實施新式外來人口統一證號換發作業，訂有10年緩衝過渡期，期間可陸續換發。

財政部表示，今年5月報稅時，外僑使用新、舊統一證號均可申報，不過，若已經換發新式統一證號、並使用新證號報稅者，記得要一併修改退稅指定金融帳戶所登記的統一證號資訊，才能如期順利收到退稅款。

假設申報、退稅金融帳戶的統一證號不一致，系統將無法成功比對，導致直撥退稅失敗，將影響領到退稅時間及方式。

因此，今年外僑帳戶直撥退稅，除8月2日（5月1日至15日間完成網路申報者適用）、9月11日（以紙本、媒體申報者，以及5月16日至31日完成網路申報者）兩批外，還將新增第三批退稅時點，預計於11月中旬左右，提醒已更換新式統一證號的外僑，儘早修改金融帳戶登記資訊。至於支票退稅則仍維持4批，時間分別為8月底、9月底、10月底及11月底。

(中央社)

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