張忠謀看壞再造護國神山 經長這樣回應

半導體龍頭大廠台積電創造台灣奇蹟，經濟部也喊出要打造護國神山群，但台灣能否創造台積電以外的另一座護國神山？台積電創辦人張忠謀21日認為「難」。對此，經濟部長王美花22日表示，「不必每一座都像玉山是最高峰」，但政府要掌握未來趨勢，切入5G、電動車、AI等各項新興產業應用發展、鼓勵產業創新的方向不變。

王美花曾表示，電動車、5G兩大供應鏈將是未來發展主力，與半導體生態系組成「護國神山群」，但張忠謀21日上午出席「大師智庫論壇」時認為，要打造第二座護國神山「難」，找了很多年還是看不到。

對此，王美花22日出席部務會議前受訪時表示，半導體產業的成果，的確是長期以來、得來不易的累積。包括台灣整體的環境、技術、人才及水電等支持下，業者與政府共同努力，鞏固並深化台灣在全球半導體版圖中的關鍵地位，未來政府仍會持續與產業緊密合作，維持台灣半導體產業技術優勢及國際競爭力。

她也認為，「護國群山」不必每一座都像玉山是最高峰，而是各有特色與優勢，一起讓台灣成為國際供應鏈不可或缺的關鍵一員。因此，政府要掌握未來趨勢，切入5G、電動車、AI等各項新興產業的應用發展，鼓勵並支持產業技術不斷創新，帶動相關產業鏈蓬勃發展。

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