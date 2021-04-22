王國材拚3年完成台鐵企業化 失敗會離開

交通部長王國材今天在立法院交通委員會備詢表示，他不覺得接任交通部長是升官，反而要著手改革，「如果改革沒有成功，我就會自己離開」。面對立委追問台鐵改革進程，王國材希望3年內完成台鐵企業化。

立法院交通委員會今天邀請交通部針對「振興疫後旅遊暨發展國內觀光－就推動旅遊泡泡、臺灣小鎮漫遊及主題旅遊年執行之現況與後續規劃」進行專題報告，並備質詢。王國材、準台鐵局長杜微等應邀備詢。

王國材今天首度以交通部長身分赴立法院備詢。媒體詢問他今天來立法院心情如何，他表示，這幾天他在交通部開了很多會，都在談論台鐵改革；交通委員會立委都很優秀，他期待能多給他指教，台鐵改革啟動後，他期待能與立委有好的溝通。

民進黨立委陳明文19日在交通委員會質詢時提到，這次台鐵太魯閣號事故是「部長下台、政務次長卻升官」，指政務次長也應負政治責任。陳明文今天質詢王國材時，當面問他這樣看法是否有道理，並追問未來若仍有交通事件，政務次長是否還需要負責。

王國材表示，他認為政務次長需要負責，第一時間他與部長都是一同提辭呈；但改革仍最重要，府院考量的是一個能夠立即上手的人選。

面對外界質疑發生台鐵太魯閣號事故卻升官，王國材說，他不覺得是升官，在他心中，接任部長要做得是改革。陳明文說，交通部長是艱困的職位，他期勉王國材不要再讓人民流淚。

國民黨立委洪孟楷質詢指出，明明是嚴重的台鐵太魯閣號事故，但外界卻覺得是升官、等待新職的官場遊戲。

王國材表示，別人覺得是升官，但他心中認為是改革，「如果改革沒有成功，我就會自己離開」。

洪孟楷追問，交通部前部長林佳龍曾說當時任命是總統蔡英文、行政院長蘇貞昌共同決定，詢問這次交通部長人事案是否也能解讀是共同決定。

王國材表示，他知道蘇貞昌曾與蔡總統討論過，「由院長通知我」；由於林佳龍日前在東部關懷現場，他在快接任部長前，曾代表林佳龍，赴總統官邸討論台鐵改革。

台灣民眾黨立委邱臣遠質詢時追問台鐵改革進程。

王國材說，台鐵改革正在進行，第一階段是運工機電與區域的整合，第二是解決財務問題，第三是走向企業化經營；前兩階段會比較快，企業化經營因為牽涉員工溝通，他希望3年內能完成企業化，即便超過他的部長任期，他認為還是有人能接手。