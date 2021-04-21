房屋稅適用免稅 每人限三戶

包租公、包租婆、多屋族注意了，行政院再度出手，22日院會將拍板《房屋稅條例》修正草案，限縮住家房屋現值低於10萬元免稅適用範圍，排除法人適用，個人全國僅限三戶免稅，防堵分割房產避稅，預定7月1日上路，2022年5月申報房屋稅適用。

這是行政院「健全房地產市場方案」的短期措施，因政策具急迫性，希望趕在立法院本會期三讀通過，7月1日起生效，2022年5月申報2021年7月～2022年6月房屋稅時適用。修法後初估每年稅收可增加6,000萬元，不過房屋稅是屬於地方稅。

現行《房屋稅條例》規定，住家房屋現值10萬元以下免徵房屋稅，導致部分所有權人藉房產分割為小坪數規避房屋稅負。財政部官員表示，為避免多房族或包租公、包租婆藉增編房屋門牌號碼將房產分割，修正《房屋稅條例》排除法人適用，未來法人即使持有房屋現值低於10萬元門檻也不具免稅資格。

同時將限制個人戶數，官員指出，未來每人免稅戶數全國只限三戶，將以身分證統一編號（IDN）歸戶，假設有四戶以上住家房屋現值低於門檻，納稅人可自行選擇其中哪三戶適用免稅，其餘哪些要繳稅。假設納稅人原本僅三戶住家房屋現值低於門檻，之後新增第四戶，原則取得第四戶房屋30天內申報，選擇哪三戶要免稅，若沒如期申報，會直接以第四戶房屋課稅。

財政部統計，2019年房屋稅案件共1,282萬件，其中有229萬件（約兩成）為房屋現值低於10萬元門檻、免課房屋稅。據國稅局實地查核，部分法人以分割成套房出租為由，將大型不動產轉為多個小型不動產，甚至還出現上千坪房屋按三坪切割案例。