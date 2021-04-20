葉光章被辭職？財部親上火線回應

財政部轄下公股銀行人事在上月的大換血，以及太魯閣號引發的交長、台鐵等人事問題，使蘇揆的人事決策再成媒體矚目焦點，為此財政部繼上週大動作發出公開聲明說明前台企銀董座黃博怡請辭理由之後，在20日傍晚針對媒體點名的葉光章辭職一案再度發出公開聲明，這也是短短一週內，財政部二度針對人事問題說明相關董座去職的理由。

從前年四月的公股銀行大換血迄今，財政部對於人事問題向來不會公開作正面回應，頂多是說去職的董總基於生涯規劃而請辭，或是屆齡、到期不續任、改派等模糊帶過，這次會在一週內二度發出聲明，先後陳明黃博怡、葉光章去職的理由，這種作法可說前所未；而財政部這次不得不「正面迎戰」，最主要是再不清楚說明，恐怕人事案會被外界拿來繼續作文章，甚至因此加劇政治鬥爭。

財政部20日傍晚發出的聲明稿指出，第一金控先前就曾接獲對於前任第一金證券董事長葉光章的相關檢舉函，內容涉及內部人員管理及業務營運等公司治理不當問題，對此財長蘇建榮在被告知該檢舉內容後，葉光章即提出辭呈奉准，對於先前的檢舉內容，財政部也將在後續繼續適切處置。

而對於來自兆豐證券總經理的現任第一金證券董事長陳致全，以及兆豐證券董事長陳佩君被指為蘇系人馬，財政部也特別澄清，陳致全是由蘇建榮所推薦，請行政院核定後派任，而陳佩君則更是早在2018年10月底，就由前閣揆賴清德核定擔任董事長，駁斥相關報導與事實內容不符。

此外據了解，葉光章與總經理陳香如在內部早已水火不容，也是另一個「被請辭」導火線，外界一直以為陳香如是葉光章一起帶來轉戰第一金證券，但事實上，當初兩人的推薦人並不相同，而兩人共事之後，磨擦不斷，雙方直接在辦公室對罵的情況時有所聞，也使得第一金證券內部的工作氣氛一直不好，最後財政部在和政院討論之後，決定兩人一起換。

據知情人士指出，其實從去年迄今，所有突然異動的公股董座、總座，倘若是以自行請辭為由的，實際上都是「被請辭」，一直以來公股金融機構的去職，有四種，屆齡退休不續任、任期期滿、自行請辭、解職這4種，除了退休不續任之外，政院財部在三月份的人事調整，之所以大部分都以「自行請辭」的方式處理，知情人士指出，主要也是評估這樣的處理方式最平和，也不用把真實的理由攤到檯面上，如此一來當事人不見得更好過。

倘若去細看每位當事人的「被請辭」理由，應該屬前任土銀董事長黃伯川及前任合庫總經理陳世卿的最為單純，這二位董總原本在內部相當受到員工的愛戴，而遠航案在市區精華地的擔保品的處份進度也相當好，但重點在於立法院財委會在即，而這兩位董總在去年遠航案，和前任第一金董事長廖燦昌一併被起訴，政院及財部都深感屆時會再有立委質疑「為何兩人被起訴還未去職」的壓力，因此最後也取得當事人的同意，自行請辭，這兩位董總在請辭時也都很豁達，私下也向友人表示長官都能理解，所以選擇自行請辭，不要讓長官難作。

但其他同一時期的人事更替，則是每一段都有背後的故事，有經營管理上的問題，亦不乏關於內部管理的相關檢舉函，而財政部對於人事問題，一改以往的態度，選擇直接跳到第一線把話說清楚，恐怕也是擔心再不出手恐怕「有理說不清、因果本末倒置」，這會否進而影響未來政院、財政部對人事案的處理方式，也更引公股金融圈矚目。

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