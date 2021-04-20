2台籍機組員驚傳確診 接觸131人列管

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥20日公布，國內新增2例COVID-19確定病例（案1078、1079），為本國籍50多歲及60多歲男性，皆為某航空公司之貨機機組員，2人於今（2021）年4月14日與另1名機組員一同執勤至美國，並由公司安排於當地旅館檢疫，4月16日返臺後進行3天居家檢疫。

疾病管制署預防醫學辦公室防疫醫師林詠青特別建議，包含機組員等高風險族群應儘速接種疫苗，除了降低遭感染機率，即便遭感染也可降低重症機率或傳染給他人的機率。

指揮中心表示，案1078於4月18日出現喉嚨癢，案1079於4月17日出現喉嚨癢、全身痠痛症狀，2人因出勤需要，4月19日經公司安排進行採檢，並於今日確診，Ct值分別為29（案1078）及17（案1079）。2名個案感染源現正調查中，並已初步掌握2人的接觸者共131人，其中2人列居家隔離，129人列自主健康管理。



指揮中心統計，截至目前國內累計199,699例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含197,883例排除），其中1,078例確診，分別為960例境外移入，77例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及2例調查中；另1例（案530）移除為空號。確診個案中11人死亡、1,038人解除隔離、29人住院隔離中。