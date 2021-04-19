工研院 力拚2050年淨零碳排

工研院攜手產官學研舉辦「極端氣候下的新常態─以新興科技達成淨零碳排的機會與挑戰」論壇，並共同宣示，朝向「2050淨零碳排」努力。日前工研院已率先成立淨零永續策略辦公室，提出台灣淨零碳排路徑與產業技術發展策略藍圖，要推動技術創新與商業化，搶占綠色經濟商機。

行政院政務委員龔明鑫指出，現行「溫室氣體減量及管理法」中，已經將「2050年減少排碳50％」入法，行政院跨部會協調也往這方向在努力，但現在國際的要求已經不只於此，希望「2050年達到淨零碳排」，在這樣的目標下，既有的思考模式就要有很大的改變。政府現正啟動跨部會協商，等大致的方向出來，科研預算可能會做些調整，超前部署投入技術研發，甚至在相關法規作配套設計，盡力達成淨零碳排的目標。

工研院院長劉文雄表示，工研院已率先成立「淨零永續策略辦公室」，將提出台灣2050淨零碳排路徑與產業技術發展策略藍圖，以技術科學思維，從能源供給面、需求使用面、產業製造面及環境面等四大面向，提出跨領域整合技術解方，例如整合多樣化的零碳電力資源，提供整體電力需求。改善製程技術來提高水資源再利用、藉由創新商業模式與共享平台提高資源利用率、改變使用行為、導入先進負碳排及碳捕捉技術、減少溫室氣體等。劉文雄強調，「2050淨零碳排」是創新科技很好的商機，因為「我們不可能用現在的科技，解決30年後的問題」。

經部：零碳、低碳發電 為首要目標

面對2050零碳排目標，經濟部次長曾文生19日表示，經濟部負責推動零碳或低碳的電力，將以再生能源及天然氣發電做為減碳主要項目，同時推動循環經濟與產業製程減碳。

曾文生19日出席「極端氣候下的新常態－以新興科技達成淨零碳排的機會與挑戰論壇」活動後受訪指出，台灣碳排放主要來自於發電，2016年起政府開始推動再生能源，綠電是顯著的零碳電力，同時也啟動火力機組以燃氣替代燃煤，天然氣碳排放只有燃煤的1/2，且天然氣機組和再生能源互相匹配速度快，都是有效讓發電部門減少碳排放的方法。

除發電減碳外，產業也需跟進。曾文生說，製程減碳也需推動，由於製程改變包括鋼鐵、水泥、石化都要跟著轉變，且要加速推動循環經濟，再製的金屬跟原生的金屬碳排放相比，碳排放可降至1/5，做好循環經濟對減碳將會有很大的幫助。

至於產業可能會因減碳規劃而受影響，曾文生解釋，不同產業有不同衝擊，應做好相關因應，把未來可能的摩擦障礙提前盤點出來，將可加快轉型速度。而推動電動車、發展電能設備、推動碳捕捉技術都是未來經濟部重要發展方向。

曾文生指出，零碳或低碳電力相當重要，不能完全仰賴台電，應推動再生能源，建立市場，讓更多新興科技與民間業者參與，對產業與電業機會擴大。