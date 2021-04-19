政院：最強「工具人」王國材接交通部長

行政院政委兼發言人羅秉成今日主持記者會宣布交通部人事案，將由交通部政次王國材接任部長，另外由鐵道局長胡湘麟接任政務次長。羅秉成表示，這兩人組成的新團隊，在交通領域都有豐富歷練，也有許多貢獻。

王國材1959年次，曾任高雄市交通局長、一卡通票證公司董事長、中華郵政代理董事長、台灣港務代理董事長、圓山大飯店董事長、兼任中華航空事業發展基金會董事長，過去幾年也曾代理過交通部長一職。

羅秉成表示，王國材在2019年華航機師罷工事件中，展現穩健圓融的溝通能力，是難能可貴的交通和政務人才。

胡湘麟畢業於交通大學運輸管理系，曾任高速鐵路工程局副組長、組長、副局長、局長，2018年擔任交通部鐵道局長至今。

羅秉成指出，胡湘麟一路從交通部基層做起，長期耕耘鐵道領域，改組後接任首任鐵道局長，推動鐵道建設、軌道產業、場站開發、營運監理，專業成效有目共賭。

羅秉成也轉述行政院長蘇貞昌的談話指出，為了符合社會期待，台鐵改革勢在必行，交給具有專業執行力、能與工會溝通協調以及立即上手的行動力的團隊來執行。

另外，蘇貞昌要求，新團隊可以加速主導台鐵改革，王國材和胡湘麟兩人經歷完整，有豐富實務經驗，透過自身專長，立即推動改革。蘇貞昌希望新的團隊痛定思痛，務實並擘劃台鐵新頁，找回台鐵光榮。行政院也提出台鐵轉型改革的目標：一個安全、兩個安定、三個目標。

安定就是財務安定和員工安定，台鐵持續推動終極組織改造。台鐵具有百年包袱，並承擔偏鄉交通，不僅是台鐵的責任，也是政府責任，在妥適規劃財務，組織和財務轉型後，員工權利不可減少。

三個目標是：有車、有票、安全準時到。寄望新的團隊日後努力，按部就班，贏回民眾對台鐵的信心，蘇貞昌期盼借重兩人長期在交通部的工作經驗，要有經驗的人督導，馬上上手。加強工安的此刻，團隊相互搭配，為交通部帶來新氣象。

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