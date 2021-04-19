盯房市 楊金龍：必要時不排除第3波管制

政府祭出系列打炒房措施，房價依舊居高不墜，央行總裁楊金龍表示，會持續關注房市數據，若有必要不排除祭出第三波房市管制；至於是否靠升息遏止房價上漲，楊金龍認為，增加實質投資更為關鍵。

政府去年底祭出一連串打炒房措施，從需求面、供給面、制度面三管齊下，除了央行選擇性信用管制，4月9日更三讀通過房地合一2.0，稅制也有調整。

楊金龍今天赴立法院財委會就「選擇性信用管制措施執行情形」進行專題報告，民進黨立委郭國文關切房市現況，楊金龍坦言，價格都在上漲，交易、房貸餘額還在增加；郭國文追問，如果市場狀況沒改善，是否不排除祭出第三波選擇性信用管制，楊金龍點頭認同，表示應該是會如此。

郭國文進一步拋出建議，可將自然人第二戶貸款成數限制至5成，楊金龍回答「應該也可以納入考慮」

另外，近期現任與前任央行理事合著新書中指出，央行長期低利率政策也是高房價推手。

楊金龍解釋，台灣投資動能不錯，但投資率還不足以吸納儲蓄，因此超額儲蓄持續存在。至於如何讓這麼龐大的資金不會全部流向房地產，楊金龍點出兩件事情更為關鍵。

楊金龍表示，首先，實質投資要增加，但需要各部會共同努力，特別是經濟部，看看如何增加產業投資；第二，資金那麼多，要想辦法將資金疏導出去，才能緩和目前情況。

民進黨立委林楚茵關切央行是否還不打算升息，楊金龍表示「應該是」，因為以目前情況，經濟成長穩定，也沒有通膨問題，但未來經濟走勢如何發展，仍會密切關注。