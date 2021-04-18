生策會找大咖 拚當生醫護國神山

拚當護國神山，生策會19日召開理事會，將宣布聘任英業達集團會長葉國一、富邦金控董事長蔡明興、台新金控董事長吳東亮為顧問。

這是該會繼引進科技大老擔任理事後，又增添金控重磅大咖，業界預期此一結合「生技＋醫療＋科技＋金控」最強群英陣容，將助力台灣生醫產業前進國際賽局。

為了突破過去生技業資本額太小、選題和沒有試驗場域的困境，此次加入金控金脈後，生策會也規劃建構「創新平台」，透過理監事和顧問團的資源，大家合作選題、投資，甚至設計規格，預期在資金、技術、研發設計、生產製造、智財專利、國際行銷的全方位整合後，將可為產業開創新局。

生策會副會長楊泮池認為，醫院結構、設備需求、穿戴式醫療用品的應用和智慧醫材是台灣的強項，有機會打世界盃。

執行長吳明發表示，金控是生技業的最後一塊拼圖，有了金控的資金奧援，加上台灣原本就領先全球的ICT和醫療技術，在新世紀的生技決戰中，「一定會成功」！

對生醫產業政策影響深遠的生策會，2019年底理監事改選中，林百里、童子賢、洪水樹、林憲銘等11位科技大老破天荒「群聚」，成為生策會第六屆新理事，高占35席理事的1／3。

而這次顧問團新增葉國一為生力軍，並再加上近年也開始投資生技業的金控大老蔡明興、吳東亮，都讓生技業有機會打造成為繼台積電等半導體業後的另一座護國神山。

據了解，為了讓生技業能快速和國際接軌，生策會2019年選任理監事時，即率先鎖定高科技業和醫療業的加入，藉由「資通訊」（ICT）與「生醫」的對話，開啟產業資金活水和能量後，這次再引進金控，強化「互補」角色，打造生技業的旗艦部隊。

生策會表示，以11位理事領軍的科技公司，創造的產值超過11.5兆估算，只要有1％切入生技產業，即可提供1,150億研發經費，如果占10％產值就是1兆1,500億研發經費，如今，生策會再加入金控的金脈，生醫業如虎添翼，史上未來最強的資金動能挹注，生技產業前進國際指日可待。