「最貴菜園」不作飯店了！ 富邦D1改蓋豪辦大樓

台北市信義計畫區有「最貴籃球場」、「最貴菜園」、「最貴停車場」之稱的富邦D1開發案，不作飯店了！富邦大股東決定解約原本簽下的「瑰麗酒店Rosewood Taipei」，改蓋頂級辦公大樓；這也是繼皇翔建設台汽北站與萬豪國際酒店解約，改為「豪辦」之後，再度出現飯店改辦公的一例。

由富邦集團台灣大董事長蔡明忠的明東實業和道盈實業，所擁有的信義計畫區D1開發案，最近開發方向已大轉彎。

據富邦集團高層透露，全案已不再作國際品牌飯店「瑰麗酒店Rosewood Taipei」，並已進行解約，目前已朝頂級辦公大樓方向調整產品，因為該案位於信義計畫區的門戶，地段極為稀缺，目前飯店經營環境不易，因此決定改為頂級辦公大樓，朝向只租不售方向來開發。

富邦高層表示，D1開發案的開發完成時間點將落在A25案2022年完工之後，會是富邦下一座國際級地標建築。

素有全台「最貴籃球場」、「最貴菜園」、「最貴停車場」的富邦D1，位於信義路五段、莊敬路和松勤路口，就在台北101大樓斜對面，基地面積1,562坪，富邦整合多年才完成，每坪取得成本曾逼近千萬大關。

據內政部實價登錄資訊，2012年D1土地成交價格，每坪高達929.9萬元，刷新當前信義區實價揭露的最高土地單價紀錄。

市場人士指出，D1土地的整合之路命運多舛，整個街廓佔地約2,545坪，共16筆土地、分屬五、六十位地主，最早僑泰建設進入整合，1998年亞洲金融風暴使得部分地主出現財務危機，部分持分土地進入法拍市場，陸續換手。

富邦則是從2005年透過富邦資產、富邦建設和大股東投資公司，陸續以法拍、競標等方式整合；2013年華固建設加入戰局，以22.94億元從法拍市場標下D1其中475坪持分，不過富邦主張行使優先承買權，由富邦資產管理公司以14.912億元買回其中的318坪，富邦建設以8.028億元買回157坪，自此富邦掌握D1面積一舉擴大為1,562坪，約占整個街廓65％，進一步鞏固D1的開發主導權。

2018年4月富邦資產管理公司擁有的789坪土地拿出來公開標售，蔡明忠的盈保發展公司以總價35.5億元得標，富邦資產管理再換手至盈保發展名下，自此進入實質開發階段。

原本外界預期富邦可能開發D1為頂級豪宅，但富邦於2018年12月底宣布，由旗下的富邦旅管與國際酒店集團瑰麗酒店（Rosewood）正式簽訂委託管理合約，要在D1興建兩棟37樓、地下4層的複合大樓，其中1～9樓為瑰麗酒店「Rosewood Taipei」、十樓以上為235戶的精品住宅，每坪開價上看300萬元，躍居為市場焦點。不過D1開發方向確定改弦易轍，日前進行拆除籃球框架、及整地作業，市場預料信義計畫區鑽石地段可望再出現頂級豪辦，加入戰局。