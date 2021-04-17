美日峰會 政院：台保衛國家信心倍增

美國總統拜登與日本首相菅義偉今天在美日峰會後發表聯合聲明，關切台海和平穩定的重要性，並鼓勵和平處理兩岸問題，行政院發言人羅秉成下午表示，這凸顯台灣在印太地緣戰略的關鍵性，更讓台灣保衛國家的信心倍增。

羅秉成指出，非常感謝國際理念相近國家長期以來對台灣的堅定支持，尤其是對於台灣安全的關心，在中國頻派軍機繞台的此刻，政府樂見並肯定美、日雙邊的聯合聲明，共同關切台海和平穩定的重要性，凸顯台灣在印太地緣戰略的關鍵性，更是讓台灣保衛國家的信心倍增。

羅秉成說，中國對於周邊區域自由民主國家的威脅從未稍減，甚至對台灣的恫嚇也越發加劇。而蔡政府上台後，不但加強與周邊國家合作，也增強台灣自身的防衛能力，包括國機國造、國艦國造等政策，都是要持續維護台灣的主權獨立，抵禦強權威脅侵擾，確保自由民主的生活。

羅秉成說，台灣是最愛好和平的國家，但也是一個不畏強權侵略的國家。感謝國際民主國家對於台灣的支持，政府將持續深化與美、日等價值理念相近國家合作，維護台海與區域的和平穩定。

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