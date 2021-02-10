牛年春節國道採分流規劃 返鄉車程不壅塞

今年春節從10日至16日共7天連假，高公局預估尖峰期國道一定會出現壅塞，建議用路人，南下尖峰期從10日至14日，下午1時後上路，北上從14日至16日車多，上午12時前出發。

高速公路局參考近3年春節連假交通特性，預估部分國道路段於連假期間易出現較嚴重壅塞，已提供春節時間易壅塞路段及旅行時間預測資料於高速公路1968網站及1968App，供用路人參考規劃行程

110年春節連假將屆，高速公路局參考近3年春節連假交通量及交通特性，預估較好走的時段如下，請民眾多加參考利用：

2/10~2/14(小年夜~初三)，南向旅遊或返鄉之用路人，請多利用下午13時後之時段。 2/14~2/16(初三~初五)，北向返回工作崗位之用路人，請多利用上午12時前之時段。

其中，2/14、2/15(初三、初四)為北返尖峰日，預估於中午過後將出現長時段壅塞，國5及西部國道部分北向路段恐將壅塞至隔日凌晨始逐漸紓解，因此，建議北返民眾可延後至初五上午時段出發，避開車流過度集中時段，大家遵循分流規劃就能避免塞車。

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