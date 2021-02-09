蔡總統：盼兩岸疫後恢復正常交流

農曆春節前夕，總統蔡英文9日召開國安高層會議做成四項結論，有關兩岸關係，總統表示，台海的和平穩定已從兩岸關係的範疇，提升到印太區域，甚至是全球焦點。政府和相關國家保持密切聯繫，請國人對台灣安全保持信心。她並重申當疫情受到有效控制時，期待兩岸人民逐漸恢復正常有序交流。

總統強調，只要北京當局有心化解對立，台灣也願意在符合對等尊嚴原則下，共同促成有意義對話，但，兩岸和平不是台灣單方面的事情，關鍵鑰匙也在中國手上，對台灣文攻武嚇，對兩岸關係並不會有什麼幫助。

對岸軍機、軍艦近來在台灣周邊海空域頻繁活動，全球新冠肺炎疫情依然嚴峻，蔡總統9日召開國安高層會議，就兩岸、台美關係、全球疫情研商因應對策，會後在總統府發表敞廳談話。

針對兩岸關係，總統說，過去一年多來，對岸軍機艦頻繁活動，甚至侵擾台灣防空識別區。這些動作，都不利於印太地區和平穩定現狀，台灣會持續提升自身防衛戰力，來因應各種新型態軍事作為的挑戰。同時，也會透過對外溝通和交流合作，和各國共同為維護印太地區和平、繁榮的現狀，做出最大努力 。

總統重申，台灣一貫的立場，就是「遇到壓力不屈服，得到支持不冒進」。在歡慶華人世界共同的傳統佳節時，祝福對岸人民新春安康，也希望能共同促成兩岸的和平穩定。

至於台美關係，總統說，依然穩定，沒有因為美國政權更替受到影響。已要求國安團隊持續和美國新政府、國會、及朝野政黨、民間各界保持密切聯繫，維持最好的溝通狀態。能掌握先機、即時且有效的反應外，也能持續深化在各方面與美國的合作，尤其是在經貿戰略上的對話。

有關全球疫情，總統說，依然嚴重，但在疫苗取得上確實有進展，大家無須太過憂心，初步取得20幾萬劑的疫苗，這幾天政府各部門也密集地開會，針對後續疫苗取得，將採取多源頭外購和國內研發雙軌並行方式，以確保得到足夠疫苗。此外、針對新一波立百病毒的風險，總統說，已要求衛福部及農委會，務必掌握新興疫情可能的發展，超前部署。

對於蔡英文在兩岸關係的最新喊話，大陸國台辦發言人馬曉光9日下午即刻回應，指民進黨當局企圖挾洋自重，散布「兩國論」，並稱當前兩岸關係的嚴峻局面，完全是民進黨當局一手造成。新華社報導，馬曉光呼籲，民進黨如有絲毫誠意，應該立即放棄「台獨」立場，回到「九二共識」的共同政治基礎上。