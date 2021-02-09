元月證交稅收212億 史上最豐收

財政部9日公布元月稅收，今年以來台股大漲，股市交易熱絡，1月上市櫃股票平均每日成交值放大到4,287億元，不但創下新高，也帶動證交稅首度突破200億元大關，達212億元，創歷年單月新高，年增203.8％。

1月全國稅收1,874億元，較去年同月增加324億元，主因去年元月逢春節連假、基期偏低，加上近期股市交易活絡，帶動證交稅大增，使整體稅收年增20.9％。

各稅目中以證交稅表現最亮眼，財政部統計處副處長陳玉豐分析，證交稅已連續16個月成長，1月在台股日均量創新高達4,287億元帶動下，稅收史上首次超越200億元，達212億元，創單月新高，年增203.8％。反觀去年1月上市櫃股票平均每日成交值僅1,798億元。

財政部表示，歷年單月證交稅、上市櫃股票平均每日成交值排名第二的是去年12月的199億元、3,213億元，第三則是2007年7月的191億、1,125億元，不過，2007年7月稅收增加、平均每日成交值放大並不是因為台股大漲，而是因金融海嘯時的「逃命潮」。

與去年同期相比，1月營業稅、土增稅也是表現較佳稅目，分別增加125億元、36億元。不過，綜所稅減少18億元、菸酒稅減少11億元。

陳玉豐分析，1月申報的營業稅主要反映去年11、12月國內產銷活動情形，在去年最後兩個月零售業、批發業銷售回溫，加上1月退稅減少，進口機械、電機設備及車輛運輸設備稅額增加下，1月營業稅達833億元，年增17.7％。

1月土增稅105億元年增52.7％，不過，主要是去年同期基期偏低所致，單看稅收規模，往年1月也大多在百億左右。

此外，財政部也修正去年全國稅收統計，加計遞延入帳稅款後，2020年全年實徵淨額由原先的2兆3,804億元，提高為2兆3,987億元，衰退幅度由年減3.6％收斂至2.9％。

與全年預算目標相比，去年全國稅收達成率由98.3％增至99.1％，短徵數由405億元降至223億元。