總統府資政、國策顧問名單出爐

總統府今（9）日公布遴聘資政26人、國策顧問76人。聘期均自今（110）年2月9日起至明（111）年5月19日止。資政包含前行政院長林全、前行政院副院長林信義、金仁寶集團董事長、海基會代理董事長許勝雄等人。

總統府發言人張惇涵指出，依據《中華民國總統府組織法》，總統府資政不得逾30人、國策顧問不得逾90人，總統這次遴聘資政26人、國策顧問76人。

資政名單如下：

王茂雄、田弘茂、吳勝雄（吳晟）、吳榮義、李明亮、李茂盛、李逸洋、沈國榮、林全、林信義、姚嘉文、夏本‧嘎那恩、孫大川、張俊雄、張博雅、許勝雄、陳博志、陳繼盛、曾道雄、辜寬敏、黃茂雄、黃崑虎、葉菊蘭、劉昭惠、蕭新煌、顏志發。

國策顧問名單如下：

王禮、方昇茂、白正憲、田詒鴻、何美玥、何黎星、吳靜吉、吳寶田、 呂子昌、呂新民、李伸一、李金龍、林子儀、林見松、林金超、邱俊邦、邱進福、施信民、施朝賢、柯富揚、 洪團樟、紀政、胡清嫻、范振修、秦嘉鴻、翁金珠、翁源水、高靖秋、康義勝、張田黨、張甲長、張光瑤、張金華、張秋海、莊維周、莊爵安、許肇祥、陳永昌、陳其南、 陳旺來、陳金田、陳茂仁、陳哲芳、陳振文、陳國欽、陳添枝、陳義丕、曾貴海、游萬豐、 湯文萬、 程文俊、童永、賀陳旦、黃先柱、黃承國、黃金舜、黃俊森、黃奕睿、黃員教、黃越綏、黃銘得、楊信、詹宏志、詹勳政、廖全平、廖武治、蔡天啟、鄭慶祥、盧博基、賴春生、謝世英、謝清志、魏明谷、羅榮光、嚴雋泰、顧忠華。