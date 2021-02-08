視察證交所 蔡英文：盼牛年牛市大發財

總統蔡英文上午視察台灣證券交易所時表示，去年在全民團結防疫下，台灣的經濟逆勢成長，台股的表現可說是「價量齊揚」；接下來在後疫情時代，政府要確保台灣持續把握全球供應鏈的關鍵位置，成為「高階製造、高科技研發、半導體先進製程、綠能發展」的4大中心，共同打造出更公平、更永續的台灣。

她指出，去年台股的表現可說是「價量齊揚」，不但大盤指數屢創歷史新高，上市櫃公司超過1,700家，總市值也達到了49兆元，充分發揮出資本市場籌資跟流通的功能。今年以來，台股持續熱絡，每日平均成交量突破3,000億元，創下投資人、企業界及政府稅收的三贏，尤其是去年整個年度，證交稅達到了1,500多億元，也創下歷史新高，為國家整體的歲入貢獻良多。

蔡英文希望，在「牛年」開始之前，「牛市」已經先到來了。這一切的好成績、好消息，很大一部分要歸功於證交所的努力，剛才她到樓上的辦公室感謝證交所員工的辛勞，她也要再次肯定證交所所有的工作夥伴。

2021年也正好是台灣證券交易所成立滿60年，過去60年來，證交所見證了台灣經濟的成就，也是台灣企業重要的支持力量。

蔡英文強調，接下來政府更要超前部署，在後疫情的時代，確保台灣持續把握全球供應鏈的關鍵位置，成為「高階製造、高科技研發、半導體先進製程、綠能發展」的4大中心。

金管會也推出3年期的「資本市場藍圖」，持續營造公平效率、創新開放，而且國際化的資本市場。尤其在「綠色金融2.0」的部分，政府鼓勵投資人更重視企業在ESG（環境、社會、公司治理）方面的績效，透過每一次的投資跟金融決定，我們能共同打造出更公平、更永續的台灣。

蔡英文勉勵金管會和各個證券周邊單位，繼續督促企業強化公司治理，保障投資大眾的權益，維持資本市場的穩健成長，展望新的一年，就讓大家共同努力，一起團結防疫，讓牛年「牛市大發」，拚出一個好年。

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