20萬劑AZ疫苗何時開打？指揮中心回應了

COVAX首波供我20幾萬劑AZ疫苗 最快3月施打

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（8）日表示，首波透過COVAX可取得的AZ疫苗數量為20幾萬劑，目前到貨時間尚未確定。若以最快2月底到貨來說，預計最快3月施打。

陳時中表示，自費接種可能性沒有排除，但是何時可以？就是緊急有需要的防疫人員打完之前，是不會開放的，有剩的就會開放，其他的就會照著疫苗政策去執行。如果趕著要出國，「我們沒有排除這樣的可能性」，還是要先讓防疫主要需求對象都打了，才會提供自費或是「提供小部分」。

陳時中強調，若有特別需要、重要的商務往來，可以放在後面幾波來打，若是想要提前打，除非政策劑量有剩，且必須要在一定的量能裡面。

我國確定成功列入COVAX首波疫苗供貨名單，預計與5至8個非聯合國會員國共同分配約130萬劑的AZ疫苗，但配送時程卡在世界衛生組織何時緊急授權使用AZ疫苗，若順利的話，預計2月至6月到貨，到貨後一周可開始施打，因此以最快2月底到貨來說，等於最快3月可接種。

（工商時報 蘇秀慧）

首波AZ疫苗20萬劑 陳時中：3月施打

中央流行疫情指揮中心日前與新冠疫苗全球取得機制（COVAX）訂購476萬劑疫苗，世界衛生組織（WHO）官網3日公布COVAX第一波配送疫苗的國家名單，台灣被歸類在「非聯合國會員國」一欄，根據名單顯示，台灣將與其他5到8個非會員國家分配130萬3200劑的AstraZeneca（AZ）疫苗，指揮中心指揮官陳時中今天首度鬆口，第一波將有20萬劑疫苗來台，國人最快三月可以接種。

陳時中今天首度鬆口，第一波台灣將先分到20幾萬劑疫苗，但抵台時間，「還沒跟我確定時間但已經積極聯繫」。

至於未來接種對象，會不會保留自費接種的劑量？有哪些條件會開放？陳時中表示，可能性我們沒有排除，目前是一定不行，那什麼時候可以，就是等防疫人員，在防疫上重要的相關人員打完之前是不會開放的，有剩下就會留給有特別需要，其他就是按照政府政策來執行，有趕著要出國的人我們沒有排除，但一定是要防疫主要人員都打完後才會有空間或是提供給小部分有特別需求的人。

是否能包含商務使用？陳時中表示，若有特別需要，都會在政策當中，商務往來也會放在後面幾波中來談，「但提前打一定不可能」，但政策上有剩的，開放自費施打也會有機會。

（ 中時 鄭郁蓁 、中時新聞網 莊楚雯）