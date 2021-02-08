總統史上首訪證交所 黃天牧揭股市4方向

蔡英文視察證交所 黃天牧揭股市4大方向

台股2020年牛氣沖天創史上高峰，為證交所成立60年帶來大禮。總統蔡英文8日首度視察證交所致辭時指出「在牛年開始前，牛市已經先行來到」，金管會主委黃天牧則進一步指出，2021年將金管會將繼續積極推動的四大政策方向。

第一、 發展直接金融；今年第3季將推出「臺灣創新板」及 「戰略新板」，協助創新業者及六大核心戰略產業籌資。

第二、 推動永續金融；因應氣候變遷與國際減碳倡議，將持 續推動綠色金融 2.0 及公司治理 3.0 行動方案。

第三、 提升金融韌性；總統提示資安即國安，資本市場涵括 多項國家關鍵基礎設施，將強化金融資安攻防演練。

第四、 落實普惠金融；年輕族群參與資本市場之比例呈成長 趨勢，未來將加強教育宣導，增加多元小額投資管道。以上四大方向，期望能進一步提升我國資本市場的深度與廣度。

黃天牧指出，以上四大方向，期望能進一步提升我國資本市場的深度與廣度。今天除了資本市場龍頭證交所之外，櫃檯買賣中心、期貨交易所、集保結算所及投資人保護中心的董事長、總經理也全員到齊，相信在各位的齊心協力下，我國資本市場將持續提升競爭力，從而達成支援產業發展、增進民眾福祉的目標。

黃天牧強調，很高興在這歲末迎春之際，與資本市場工作夥伴齊聚一堂，更榮幸的是，總統蒞臨給予勉勵，相信這對各位夥伴而言，是莫大的肯定與鼓舞。2020年我國經濟與防疫表現深受國際矚目，資本市場也欣欣向榮，但資本市場發展並非只爭朝夕，而是時刻都在為更長遠的前景作準備。

（工商時報 魏喬怡）

總統史上首訪證交所 蔡英文：牛市來了

台股不畏全球疫情籠罩，在鼠年價量齊揚，創下好成績，總統蔡英文今天視察證交所，慰勉證交所人員辛勞，也信心喊話說：「在牛年開始之前，可以肯定地說，牛市已經先到來了」。

蔡總統表示，去年台灣在防疫之下，經濟逆勢成長，資本市場展現強勁韌性，台股價量齊揚，大盤指數屢創新高，總市值達到新台幣49兆元，充分發揮資本市場籌資流通功能。

她並說，今年以來台股持續熱絡，每天平均成交量突破3,000億元，達成投資人、企業界和政府稅收三贏；去年證交稅1,500多億，也創下歷史新高，為國家整體收入貢獻良多。

台股鼠年5日封關，在台積電、聯發科帶動下，指數上漲96.18點，收在15,802.40點。鼠年共大漲3683.69點，漲幅達30.4%，台積電上漲299元，漲幅高達89.79%，是最大功臣。

配合春節假期，台股2月8、9日2天市場不交易，僅辦理結算交割作業，10日到16日為春節連假休市5天，17日開市恢復交易。

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