電動巴士國產化 十年拚1,700億產值

台灣厲害的不只特斯拉供應鏈，工業局官員表示，經濟部結合交通部共同推動電動巴士普及化，規劃未來十年內，投入約900億元預算，力拚帶動1,700億元產值效益。



工業局官員指出，由於國際各大城市正積極改善空氣品質，大眾運輸工具碳排放以往相當嚴重，透過電動巴士就可緩解部分問題。目前我國正強化電動巴士產業能量，提升國內整車與關鍵零組件技術能力，逐步提升市場競爭力，協助國內廠商產品符合交通部電動大客車補助示範型計畫，帶動相關供應鏈。



根據統計，2018年台灣車電產值約2,202億元，其中駕駛資訊系統占54％最多，其次是引擎傳動系統24％，第三為車身系統10％，其餘為保全、安全等系統。到2020年產值估成長逾兩成、達2,700億元。



要促成電動巴士國家隊成形，工業局官員說，有許多問題要先解決，包含整合車廠、關鍵零組件廠商等需求與能量，共同投入電巴國產整車自主開發，並促成廠商投入關鍵技術項目研發模組開發，尤其是馬達、驅控器及智慧化三大項目。



交通部方面，規劃2030年讓客運巴士全面電動化，期利用準備期及轉換期推動我國電動巴士技術自主及產業升級。官員指出，將從車型設計、扶植誘因、產業鏈整合、培植審驗能力等四路著手，規劃未來十年內，投入約900億元預算，力拚帶動1,700億元電巴產值效益。



在關鍵零組件部分，經濟部說，電動車最重要的一塊電池芯大多非國產，國內電動車多數採磷酸鋰鐵或鋰三元電池芯，但因安全性及壽命要求，很難有更高能量密度產品，需要下一代高能量密度材料配方，因此相關研究將持續推動，讓台灣在電池芯技術有機會拔得頭籌。