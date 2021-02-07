危機暫解 陳時中：部桃可說是全台最安全

可安心過年了！中央疫情指揮中心指揮官陳時中今（7）日宣布，衛福部所屬的桃園醫院院內感染的風險暫時解除，自2月7日0時起取消針對該院員工及「自110/1/6起至部桃門急診病人門急診病人」健保卡之「自主健康管理」註記。

而部桃「清零計畫」對706人加驗抗體，1人有疑慮，指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，會用不同試劑來測試，但有的結果是陰性、有的是陽性，因一次的血清檢驗沒辦法完全確定是否是陽性，預計一週後，看血清反應有沒有消失或是有更強反應，再做綜合判斷。

受矚的是，今天指揮中心記者會特別邀請桃園市長鄭文燦到場分享防疫過程的配合，陳時中說，桃園醫院事件告一段落，已經沒有危機，鄭市府團隊這段時間非常辛苦，因此跟大家分享桃園市的經驗。

媒體追問，桃園醫院清零計劃之後，是否可說桃園醫院群聚事件正式落幕？陳時中說，到目前可以說桃園醫院危機已經解除，但後續醫院如何復原，需要等血清抗體檢驗，把可能性藍圖知道得更清楚，這個事件才算告一段落，不過從整體PCR核酸檢驗結果來看，目前已經不具危機，部桃可說是全台灣最安全的地方。

而聯亞生技今天將說明進入新冠疫苗二期臨床試驗，陳時中表示，上周已邀請研發國產疫苗業者座談，了解有哪些需要政府協助，陳時中說，將把不必要行政程序降至最低，建立人體受試資料庫，未來病毒會不斷變化，因此國產自給自足疫苗非常重要，廠商預採購會予獎勵支持，大力扶植本土疫苗朝厚植產業方向協助，畢竟疫苗操之在人對公衛防疫是不利的。

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