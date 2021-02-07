擔憂部桃變鑽石公主號 他爆關鍵2電話

部立桃園醫院自1月12日爆發院內感染至今已27天，共造成20人確診、4千多人遭隔離，由於桃醫清零計畫已執行完成，2千多名醫護已全數完全第一輪採檢，今天流行疫情指揮中心指揮官陳時中宣布，桃醫前進指揮所解編，醫護人員及急診患者解除健保卡註記，陳時中今在記者會上點名前進指揮所指揮官王必勝才三周時間，頭髮就白了很多。

王必勝今天在疫情記者會中指出，陳時中決定要成立前進指揮所時曾說，很擔心桃醫變成鑽石公主號，而在他進駐前進指揮所的21天中，陳時中只打了2通電話給他，第一通很簡短，只跟他說要穩住陣腳，第二通則說「我們是醫者也是仁者，要用負責任的態度把工作完成」。

王必勝也指出，這期間他晚上最怕接到指揮中心發言人莊人祥跟及醫療應變組副組長羅一鈞的電話，因為通常都沒有甚麼好事。

桃醫院內感染事件於今天暫時畫下休止符，衛福部長陳時中今宣布前進指揮所解編，即起桃醫將恢復正常運作，對此前進指揮官王必勝表示，目前全院共採兩千六百九十人，全數結果都是陰性，期盼桃醫恢復運作後，能重新扛下醫療防護網的重任。

王必勝指出，這次桃醫防疫計畫共分三階段，第一階段是在一月十八日至二十一日，當時是先將綠區病人、風險較小的病人降低感染機會，同時希望讓院內的臨床負荷下降，讓匡列人數能夠擴大，不要重蹈和平醫院覆轍，因此實施住院只出不進，門急診低度運作，共安排七十四位住院病患轉院，所轉出的都當疑似病例處理，才有餘裕擴大居家隔離人數。

王必勝說，後來又將陪病者列為居家格離，同時希望員工不要影響社區，下令要求不要搭乘大眾運輸交通工具，同時也希望員工在家裡也能降低傳染風險，王必勝透露，當時指揮官曾兩度打給他，第一通是要他堅定性念，第二通則是說，「我們是醫者也是仁者，要用負責任的態度與信念把工作完成。」

王必勝指出，第二階段是在一月二二日到二十九日，醫院維持低度服務量，並將十樓ＡＢ、九樓ＡＢ，以及ＩＣＵ都改為一人一室的隔離病房，並將人員重新分配，不再區分紅綠區，同時也將解格離的人員組成預備隊，讓前進指揮所有疲累的人員能夠替換，繼續消毒清潔的工作。

王必勝說，第三階段則是一月三十到二月五號，目的是要等待潛伏期過去，因為案八六八、八八九兩人在院內最後足跡分別是在一月十六號、二十日，因此抓觀察潛伏期到二月五日，最後並將護理之家、全院進行篩檢與清消，從二月三日起更連三天實施全院篩檢，發現二六九零人中的PCR結果都為陰性，就連分院三百三十四人都是陰性，血清抗體檢測目前共採六百八十一人結果都是陰性，另有五百八十二人結果還在等待中。

（中時新聞網 尉遲佩玉 、 莊楚雯 、中時、 陳人齊）