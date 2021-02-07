省道第一個休息站 台61線口湖休息站啟用

交通部長林佳龍今天主持「台61線246K口湖休息站」啟用典禮表示，這是省道第一個休息站，除提供用路人使用，也能引進人潮，活絡雲林偏鄉經濟，更可作為觀光景點。

「台61線246K口湖休息站」今天啟用，吸引近千人參觀，林佳龍、立法委員蘇治芬及口湖鄉長林哲凌等人一同剪綵。

林佳龍接受媒體聯訪表示，這是全國第一個設在省道的休息站，「麻雀雖小，五臟俱全」，停車、廁所、飲食等服務都有，也有「小農市集」販售口湖的農特產，除提供用路人使用，也能引進人潮，活絡在地經濟、促進地方創生，更可作為觀光景點。

林佳龍強調，原本省道是不能設置休息站的，前年蘇治芬建議在台61線設休息站後，去年底交通部修改「公路附屬設施設置管理要點」，口湖休息站才得以設立；公路總局還將在10縣市規劃13個省道休息站，目前全面展開評估。休息站地點必須因地制宜，條件是土地取得容易，離快速道路近。

蘇治芬表示，到日本參訪可以看到日本政府透過「道之驛」的設置，將人潮帶到偏僻的鄉下，繁榮偏遠地方，很高興林佳龍部長能如此做。

針對媒體提問，衛福部桃園醫院肺炎群聚事件似乎沒有再擴大，過年期間大眾運輸工具防疫措施是否會放寬？林佳龍說不會，一切照中央流行疫情指揮中心指示辦理；但他強調，民眾無須過於緊張，鼓勵大家過年出遊，但避開人群過多的地方。