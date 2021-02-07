部桃專案解嚴！相關人員取消健保卡註記

因應衛生福利部桃園醫院院內感染群聚事件，中央流行疫情指揮中心前於1月22日宣布啟動部桃專案，針對該院採取門診降載及清空住院病人之措施，僅基於診療必要性及延續性提供複診病人服務；另將1月6日至1月21日期間曾在該院住院之病人列為居家隔離對象，並針對該院之員工及1月6日以後曾就醫的門急診病人，於健保卡註記「自主健康管理」對象，請醫療機構提高警覺，提供適切之醫療服務。

衛福部長陳時中今宣布，由於前進指揮所的任務已達成，即起將回歸原有的指揮體系，後續防疫工作將由部桃繼續擔任，特別感謝桃園市長鄭文燦、部桃院長徐永年、以及所有衛生民政等消毒人員，給桃園市民一個安全又安心的家園。

該院在清空計畫啟動及確定病例曾到院的最後足跡日屆滿14天時，安排全院員工2135人於2月3日至2月5日採檢，進行SARS CoV-2核酸檢測，檢驗結果皆為陰性；另針對加護病房、內科病房、急診、門診區和公共區域環境採檢585支檢體，SARS CoV-2核酸檢測結果亦皆為陰性，評估該院內部持續感染之風險解除，因此指揮中心宣布，自2月7日0時起取消針對該院員工及前述門急診病人健保卡之「自主健康管理」註記。

指揮中心並再次呼籲，民眾進入醫療機構應全程佩戴口罩，遵循呼吸道衛生與咳嗽禮節，並於進出醫療機構時落實手部衛生。另請盡量避免不必要的陪病或探病，建議以視訊或電話方式替代實地探視，如需提供病人物品，建議可交付予醫院轉交；若仍有實地探視之需要，應配合實聯制登記及院方相關管理措施。

（中時新聞網 尉遲佩玉 、中時、 陳人齊）

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更新：臺灣時間每日下午3點 資料來源：衛福部 註：依衛福部更新速度，有時會與確診數有所落差